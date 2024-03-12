Орехово-манговый смузи: тропики у вас дома. Для кремовой текстуры используйте замороженные фрукты

Кремовый смузи с манго и миндалём: пейте по утрам для бодрости

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого рецепта полезного смузи обязательно используйте замороженные фрукты (не свежие), чтобы текстура оставалась густой, кремовой, а вкус — бодрящим.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

1/2 стакана замороженного нарезанного манго

1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта без добавок

1/4 чашки замороженного нарезанного банана

1/4 стакана несладкого миндального молока

5 столовых ложек несолёного миндаля

1/8 чайной ложки молотого душистого перца

1/4 стакана малины

1/2 чайной ложки мёда

Приготовление

Смешайте манго, йогурт, банан, миндальное молоко, 3 столовые ложки миндаля и душистый перец в блендере до получения однородной массы. Перелейте смузи в бокал и сверху посыпьте малину, оставшиеся 2 столовые ложки миндаля и полейте мёдом.