Куриная запеканка пикката: блюдо, которое получается всегда бесподобно

Самая вкусная запеканка из куриного филе: ешь и худей

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка из курицы — самая простая пикката, которую вы когда-либо готовили: никаких хитростей и соуса. Ломтики лимона в сливочном масле смягчают вкус и придают блюду кислинку с ореховой ноткой.

Фото: eatingwell.com by MORGAN HUNT GLAZE

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

500 г куриных бёдрышек без костей и кожи

3/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого перца

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

1 лимон, нарезанный ломтиками

1 чашка орзо

2 чайные ложки измельчённого чеснока

1/3 стакана сухого белого вина

Полтора стакана несолёного куриного бульона

8 чашек нарезанной кудрявой капусты со стеблями

2 столовые ложки сушёных каперсов

1 столовая ложка порезанной петрушки

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Нагрейте масло в большой чугунной сковороде на средне-сильном огне. В миске замаринуйте слегка курицу с солью и перцем. Затем поджарьте её в сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Перекладываем на тарелку. Добавьте в сковороду сливочное масло и ломтики лимона. Готовьте, пока лимон не станет золотистым, около 1 минуты. Переложите лимон на тарелку с курицей. Добавьте в сковороду орзо и чеснок. Готовьте, часто помешивая, пока чеснок не станет ароматным и орзо не станет слегка поджаренным, 2-3 минуты. Добавьте вино, тушите, постоянно помешивая, около 1 минуты. Добавьте бульон, капусту, каперсы и соль. Доведите до кипения на сильном огне. Верните курицу, ломтики лимона в сковороду и отправьте в духовку, запекайте без крышки около 10 минут. Посыпьте петрушкой.