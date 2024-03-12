Куриная запеканка пикката: блюдо, которое получается всегда бесподобно

Эта запеканка из курицы — самая простая пикката, которую вы когда-либо готовили: никаких хитростей и соуса. Ломтики лимона в сливочном масле смягчают вкус и придают блюду кислинку с ореховой ноткой.
Фото: eatingwell.com by MORGAN HUNT GLAZE
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
500 г куриных бёдрышек без костей и кожи
3/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки молотого перца
2 столовые ложки несолёного сливочного масла
1 лимон, нарезанный ломтиками
1 чашка орзо
2 чайные ложки измельчённого чеснока
1/3 стакана сухого белого вина
Полтора стакана несолёного куриного бульона
8 чашек нарезанной кудрявой капусты со стеблями
2 столовые ложки сушёных каперсов
1 столовая ложка порезанной петрушки
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Нагрейте масло в большой чугунной сковороде на средне-сильном огне. В миске замаринуйте слегка курицу с солью и перцем. Затем поджарьте её в сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Перекладываем на тарелку.
Добавьте в сковороду сливочное масло и ломтики лимона. Готовьте, пока лимон не станет золотистым, около 1 минуты. Переложите лимон на тарелку с курицей.
Добавьте в сковороду орзо и чеснок. Готовьте, часто помешивая, пока чеснок не станет ароматным и орзо не станет слегка поджаренным, 2-3 минуты.
Добавьте вино, тушите, постоянно помешивая, около 1 минуты.
Добавьте бульон, капусту, каперсы и соль. Доведите до кипения на сильном огне. Верните курицу, ломтики лимона в сковороду и отправьте в духовку, запекайте без крышки около 10 минут. Посыпьте петрушкой.
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