Память работает хуже, чем обычно? Проверьте то, что вы едите, на предмет содержания этих веществ

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Данные продукты могут привести к ухудшению памяти

1:22
Еда

Некоторые продукты питания могут оказывать негативное влияние на память и когнитивные функции.

Данные продукты могут привести к ухудшению памяти
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Вот некоторые из них...

  1. Продукты с высоким содержанием сахара. Потребление большого количества сахара может привести к снижению когнитивных функций и ухудшению памяти.
  2. Трансжиры. Пищевые продукты, содержащие трансжиры, такие как фастфуд, жареные продукты и некоторые пекарские изделия, могут повлиять на память и способность к концентрации.
  3. Алкоголь. Чрезмерное потребление алкоголя может оказывать негативное влияние на память и когнитивные функции.
  4. Кофеин. Высокое потребление кофеина может негативно сказываться на памяти и вызывать проблемы с концентрацией и вниманием.
  5. Глютен. У некоторых людей глютен может вызывать когнитивные проблемы, особенно у тех, кто страдает от целиакии.
  6. Мононатриевая глутаминовая соль (MSG). Некоторые исследования показывают, что высокое потребление MSG может негативно сказываться на памяти и когнитивных функциях.

Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и реакция на определённые продукты может быть разной. Если у вас есть конкретные заболевания или проблемы с памятью, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для получения персональных рекомендаций по питанию.

Как улучшить работу мозга и память без лекарств
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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