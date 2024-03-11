Запеканка из шпината, феты и артишоков: поделитесь этим рецептом с друзьями

Эта запеканка готовится на основе яиц, картофельные котлеты, расположенные сверху, придают блюду хрустящую золотистую корочку.
Фото: eatingwell.com by FRED HARDY
Обязательно выжмите как можно больше влаги из замороженных сердцевин артишоков и шпината, чтобы запеканка не стала сырой. Если вы не можете найти замороженные сердцевины артишоков, вы можете использовать консервированные — только не забудьте их хорошо промыть, чтобы удалить излишки рассола.
Рецептом поделился портал EatingWell.
Ингредиенты
12 больших яиц
1/2 чайной ложки чесночного порошка
1/2 чайной ложки сушёного орегано
1/2 чайной ложки сушёного укропа
1/4 чайной ложки молотого перца
2 чашки замороженных разрезанных на четвертинки сердцевин артишоков (предварительно разморозить)
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для запекания кулинарным спреем.
Взбейте яйца, чесночный порошок, орегано, укроп и перец до однородного состояния. Разбросайте по яичной смеси артишоки, шпинат и лук, равномерно посыпьте фетой. Разложите картофельные котлеты поверх феты в один слой.
Накройте фольгой и запекайте, пока середина не застынет, а края не станут слегка золотисто-коричневыми, 50-55 минут. Перед подачей посыпьте солью.
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