Запеканка из шпината, феты и артишоков: поделитесь этим рецептом с друзьями

Запеканка из шпината, феты и артишоков: лучшая еда для обеда

Эта запеканка готовится на основе яиц, картофельные котлеты, расположенные сверху, придают блюду хрустящую золотистую корочку.

Фото: eatingwell.com by FRED HARDY

Обязательно выжмите как можно больше влаги из замороженных сердцевин артишоков и шпината, чтобы запеканка не стала сырой. Если вы не можете найти замороженные сердцевины артишоков, вы можете использовать консервированные — только не забудьте их хорошо промыть, чтобы удалить излишки рассола.

Рецептом поделился портал EatingWell.

Ингредиенты

12 больших яиц

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки сушёного орегано

1/2 чайной ложки сушёного укропа

1/4 чайной ложки молотого перца

2 чашки замороженных разрезанных на четвертинки сердцевин артишоков (предварительно разморозить)

Полтора стакана замороженного нарезанного шпината (предварительно разморозить)

1/2 стакана замороженного, нарезанного кубиками лука

1/2 стакана раскрошенного сыра фета

Около трёх чашек замороженного картофеля

1/4 чайной ложки соли

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте форму для запекания кулинарным спреем. Взбейте яйца, чесночный порошок, орегано, укроп и перец до однородного состояния. Разбросайте по яичной смеси артишоки, шпинат и лук, равномерно посыпьте фетой. Разложите картофельные котлеты поверх феты в один слой. Накройте фольгой и запекайте, пока середина не застынет, а края не станут слегка золотисто-коричневыми, 50-55 минут. Перед подачей посыпьте солью.