Ученые предупреждают: замена плесени в камамбере и бри будет иметь непредсказуемый результат

Ученые предсказывают исчезновение бри и камамбера

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Замена штамма плесени в камамбере и бри может иметь непредсказуемый результат, а сами сыры сделать неаппетитными, пишет The Washington Post со ссылкой на исследования Университета Тафта из Массачусетса.

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По мнению профессора биологического факультета Бенджамина Вулфа, замена этого штамма может дать неожиданный эффект и вместо "вкусной гнили" придать продукту "вкус заплесневелого подвала".

Напомним, что в начале этого года в Национальном центре научных исследований Франции сообщили о значительном сокращении числа штаммов плесневых грибов, необходимых для производства этих сортов сыра. Согласно отчету центра, штаммы Penicillium camemberti и roqueforti могут прекратить свое существование, что приведет к буквальному "вымиранию" камамбера и бри.

"Сыры с голубой плесенью могут оказаться под угрозой, но ситуация с камамбером, который уже находится на грани исчезновения, намного хуже", — предупреждал отчет.

Эксперименты с применением аналогов пока не увенчались успехом. Американские ученые надеются, что к моменту исчезновения плесени промышленность адаптируется к ситуации, однако призвали готовиться к изменениям привычного вкуса сыров.