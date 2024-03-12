Сырники с финиками на сковороде: сухофрукты здесь используются вместо сахара

Финики не только добавляют сладость в эти сырники, но и обогащают их восхитительным вкусом и ароматом. Вместо использования обычного сахара в этом рецепте сырников, финики придают им натуральную сладость и великолепный вкус.
Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under CC BY 2.0.
Вот пошаговая инструкция о том, как приготовить сырники с финиками на сковороде по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру":
Ингредиенты:
— 150 г фиников без косточек — 400 г творога — 1 яйцо — 30 г манной крупы — 0,5 чайной ложки молотой корицы — 200 г муки — 2 столовые ложки растительного масла
Приготовление:
Нарежьте финики на небольшие кусочки. Смешайте их с творогом, яйцом, манной крупой и корицей. При помощи погружного блендера или ступки перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Смочите руки водой и сформируйте из теста небольшие шарики. Обваляйте их в муке или сухарях, чтобы придать им дополнительную текстуру.
Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера на среднем огне. Обжарьте сырники с финиками по 3 минуты с каждой стороны, пока они не приобретут золотистую корочку.
Сырники с финиками на сковороде готовы к подаче. Вы можете подать их в горячем виде, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным блюдом!
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