Сырники с финиками на сковороде: сухофрукты здесь используются вместо сахара

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Сырники с финиками на сковороде: простой и полезный десерт, который всем понравится

1:26
Еда

Финики не только добавляют сладость в эти сырники, но и обогащают их восхитительным вкусом и ароматом. Вместо использования обычного сахара в этом рецепте сырников, финики придают им натуральную сладость и великолепный вкус.

Сырники с финиками на сковороде: простой и полезный десерт, который всем понравится
Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under CC BY 2.0.

Вот пошаговая инструкция о том, как приготовить сырники с финиками на сковороде по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру":

Ингредиенты:

— 150 г фиников без косточек
— 400 г творога
— 1 яйцо
— 30 г манной крупы
— 0,5 чайной ложки молотой корицы
— 200 г муки
— 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

  1. Нарежьте финики на небольшие кусочки. Смешайте их с творогом, яйцом, манной крупой и корицей. При помощи погружного блендера или ступки перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  2. Смочите руки водой и сформируйте из теста небольшие шарики. Обваляйте их в муке или сухарях, чтобы придать им дополнительную текстуру.
  3. Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера на среднем огне. Обжарьте сырники с финиками по 3 минуты с каждой стороны, пока они не приобретут золотистую корочку.

Сырники с финиками на сковороде готовы к подаче. Вы можете подать их в горячем виде, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным блюдом!

Сырники с финиками — видео рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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