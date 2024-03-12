Сырники с финиками на сковороде: сухофрукты здесь используются вместо сахара

Сырники с финиками на сковороде: простой и полезный десерт, который всем понравится

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Финики не только добавляют сладость в эти сырники, но и обогащают их восхитительным вкусом и ароматом. Вместо использования обычного сахара в этом рецепте сырников, финики придают им натуральную сладость и великолепный вкус.

Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under CC BY 2.0.

Вот пошаговая инструкция о том, как приготовить сырники с финиками на сковороде по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру":

Ингредиенты:

— 150 г фиников без косточек

— 400 г творога

— 1 яйцо

— 30 г манной крупы

— 0,5 чайной ложки молотой корицы

— 200 г муки

— 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

Нарежьте финики на небольшие кусочки. Смешайте их с творогом, яйцом, манной крупой и корицей. При помощи погружного блендера или ступки перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Смочите руки водой и сформируйте из теста небольшие шарики. Обваляйте их в муке или сухарях, чтобы придать им дополнительную текстуру. Разогрейте растительное масло на сковороде среднего размера на среднем огне. Обжарьте сырники с финиками по 3 минуты с каждой стороны, пока они не приобретут золотистую корочку.

Сырники с финиками на сковороде готовы к подаче. Вы можете подать их в горячем виде, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным блюдом!