Как варить картошку в кастрюле: делаем это правильно

Как варить картошку в кастрюле по всем правилам

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильная варка картошки в кастрюле — это простой и популярный способ приготовления этого универсального овоща. Однако существуют несколько важных правил, которых следует придерживаться, чтобы получить идеально сваренную картошку, о которых напоминает kp.ru.

Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License

Правильная варка картошки в кастрюле включает в себя следующие шаги:

Отберите клубни картошки одинакового размера, чтобы они равномерно сварились. Тщательно очистите картошку от грязи и земли. Если вы приготавливаете картошку в мундире, хорошо промойте ее, чтобы удалить грязь с кожуры. Решите, оставить клубни целыми или нарезать их на кусочки. Если решите нарезать, не делайте это слишком мелко, чтобы избежать переваривания картошки. В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, чтобы все клубни были полностью покрыты. Добавьте соль или специи в воду, после того, как она закипит. Это поможет картошке пропитаться ароматом и вкусом. Если желаете ускорить процесс приготовления, добавьте небольшое количество сливочного масла в кипящую воду. Это поможет смягчить кожуру и ускорить варку. Проверьте готовность картошки, проткнув её вилкой или ножом. Если картошка легко проникает, значит, она готова. Откиньте ее на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода, и подавайте к столу.

Следуя этим простым шагам, вы сможете приготовить идеально сваренную картошку в кастрюле. Приятного аппетита!