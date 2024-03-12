Фруктовый салат с манго и йогуртом: восхитительный десерт без лишних калорий

Фруктовый салат с манго и йогуртом — идеальное блюдо для освежающего и полезного перекуса. Этот салат сочетает сладость спелого манго с освежающим вкусом апельсина и хрустящего яблока, а также с нежностью греческого йогурта и кислинкой лимона. Небольшое количество мёда и ароматные цукаты добавляют сладость и тонкий аромат. Подавайте этот фруктовый салат с манго и йогуртом от kp.ru на завтрак или в качестве десерта, и наслаждайтесь его прекрасным и освежающим вкусом.
Ингредиенты:
— 1 спелый апельсин
— 1 красное яблоко
— 1 спелое манго
— 1 банан
— Сок половины лимона
— 1 столовая ложка цукатов
— 150 г греческого йогурта
— 1 столовая ложка мёда
Приготовление:
Этот фруктовый салат с манго и йогуртом является отличным выбором для тех, кто стремится улучшить свой рацион и насладиться вкусным и полезным блюдом. Он бoгат витаминами, минералами и антиоксидантами, не содержит добавленного сахара и придаст вам ощущение освежения и бодрости. Попробуйте этот простой и вкусный фруктовый салат с манго и йогуртом и наслаждайтесь свежестью и питательностью!
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