Фруктовый салат с манго и йогуртом: восхитительный десерт без лишних калорий

Фруктовый салат с манго и йогуртом: идеальный десерт для женщин

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Фруктовый салат с манго и йогуртом — идеальное блюдо для освежающего и полезного перекуса. Этот салат сочетает сладость спелого манго с освежающим вкусом апельсина и хрустящего яблока, а также с нежностью греческого йогурта и кислинкой лимона. Небольшое количество мёда и ароматные цукаты добавляют сладость и тонкий аромат. Подавайте этот фруктовый салат с манго и йогуртом от kp.ru на завтрак или в качестве десерта, и наслаждайтесь его прекрасным и освежающим вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 1 спелый апельсин

— 1 красное яблоко

— 1 спелое манго

— 1 банан

— Сок половины лимона

— 1 столовая ложка цукатов

— 150 г греческого йогурта

— 1 столовая ложка мёда

Приготовление:

Вымойте все фрукты. Апельсин очистите и нарежьте на сегменты. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, затем нарежьте его на небольшие кусочки. Манго очистите от кожуры и косточки, и нарежьте на кубики. Банан нарежьте кружочками. Сбрызните фрукты соком лимона, чтобы сохранить их свежесть и предотвратить потемнение. Положите фрукты в салатную миску и аккуратно перемешайте. Добавьте греческий йогурт и мёд к фруктам, затем тщательно перемешайте, чтобы фрукты были равномерно покрыты заправкой. Украсьте салат цукатами, чтобы добавить нотку сладости и текстуры. Подавайте фруктовый салат с манго и йогуртом свежим и наслаждайтесь его вкусом и ароматом.

Этот фруктовый салат с манго и йогуртом является отличным выбором для тех, кто стремится улучшить свой рацион и насладиться вкусным и полезным блюдом. Он бoгат витаминами, минералами и антиоксидантами, не содержит добавленного сахара и придаст вам ощущение освежения и бодрости. Попробуйте этот простой и вкусный фруктовый салат с манго и йогуртом и наслаждайтесь свежестью и питательностью!