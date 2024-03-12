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Фруктовый салат с манго и йогуртом: восхитительный десерт без лишних калорий

Фруктовый салат с манго и йогуртом: идеальный десерт для женщин

1:57
Еда

Фруктовый салат с манго и йогуртом — идеальное блюдо для освежающего и полезного перекуса. Этот салат сочетает сладость спелого манго с освежающим вкусом апельсина и хрустящего яблока, а также с нежностью греческого йогурта и кислинкой лимона. Небольшое количество мёда и ароматные цукаты добавляют сладость и тонкий аромат. Подавайте этот фруктовый салат с манго и йогуртом от kp.ru на завтрак или в качестве десерта, и наслаждайтесь его прекрасным и освежающим вкусом.

Фруктовый салат с манго и йогуртом: идеальный десерт для женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 1 спелый апельсин
— 1 красное яблоко
— 1 спелое манго
— 1 банан
— Сок половины лимона
— 1 столовая ложка цукатов
— 150 г греческого йогурта
— 1 столовая ложка мёда

Приготовление:

  1. Вымойте все фрукты. Апельсин очистите и нарежьте на сегменты. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, затем нарежьте его на небольшие кусочки. Манго очистите от кожуры и косточки, и нарежьте на кубики. Банан нарежьте кружочками.
  2. Сбрызните фрукты соком лимона, чтобы сохранить их свежесть и предотвратить потемнение.
  3. Положите фрукты в салатную миску и аккуратно перемешайте.
  4. Добавьте греческий йогурт и мёд к фруктам, затем тщательно перемешайте, чтобы фрукты были равномерно покрыты заправкой.
  5. Украсьте салат цукатами, чтобы добавить нотку сладости и текстуры.
  6. Подавайте фруктовый салат с манго и йогуртом свежим и наслаждайтесь его вкусом и ароматом.

Этот фруктовый салат с манго и йогуртом является отличным выбором для тех, кто стремится улучшить свой рацион и насладиться вкусным и полезным блюдом. Он бoгат витаминами, минералами и антиоксидантами, не содержит добавленного сахара и придаст вам ощущение освежения и бодрости. Попробуйте этот простой и вкусный фруктовый салат с манго и йогуртом и наслаждайтесь свежестью и питательностью!

Фруктовый салат с манго и йогуртом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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