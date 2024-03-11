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Приготовление насыщенного и вкусного бульона: девять базовых правил

Как сварить вкуснейший бульон: основные девять правил, которые нужно знать

2:12
Еда

Начинающие хозяйки нередко задаются вопросом, как приготовить вкусный бульон. А между тем ничего сложного в этом процессе нет! Сайт "Едим Дома" напоминает основные правила варки хорошего бульона.

Как сварить вкуснейший бульон: основные девять правил, которые нужно знать
Фото: commons.wikimedia. org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  1. Начните с подготовки ингредиентов. Тщательно промойте овощи и очистите их от кожуры, если необходимо. Также удалите кожу и излишки жира с мяса.
  2. Определите необходимое количество воды. Обычно на каждый килограмм мяса требуется примерно два литра воды. Если у вас мясо на кости, то возьмите три литра воды на один килограмм продукта.
  3. Поместите ингредиенты в холодную воду. Это важно, так как начинать варить бульон нужно с холодной воды, чтобы все ингредиенты равномерно нагревались и отдавали свои соки.
  4. Появление пены на поверхности бульона — это нормально. Периодически удаляйте пену, чтобы избежать появления мутного оттенка и горчинки во вкусе бульона.
  5. Если пена не удаляется, добавьте немного льда или замороженный кусочек моркови. Это поможет свернуть белковую пену и облегчить ее удаление.
  6. Варите бульон сначала под крышкой на среднем огне, а после закипания уберите крышку и томите бульон на медленном огне. Это поможет уменьшить пену, которая образуется во время варки.
  7. Время варки бульона зависит от рецепта и используемых ингредиентов. Обычно бульон варится от одного до трех часов. Прокалывайте мясо и овощи вилкой, чтобы проверить их готовность. Они должны быть мягкими и хорошо приготовленными.
  8. После готовности процедите бульон через сито. Это позволит удалить остатки овощей, мяса и других частиц и получить чистый и прозрачный бульон.
  9. Готовый бульон можно сразу использовать для приготовления супов или использовать его в качестве базы для различных соусов или блюд. Неиспользованный бульон можно хранить в холодильнике до 3-4 дней или заморозить для долгосрочного хранения.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусный бульон с чистым и насыщенным вкусом. Наслаждайтесь его ароматом и используйте в своих любимых рецептах!

Секреты идеального КУРИНОГО БУЛЬОНА - прозрачный и наваристый
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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