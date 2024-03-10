Картошка с фасолью и мясом: аппетитное блюдо в одной кастрюле

Картошка с фасолью и мясом — это простое, но вкусное блюдо, которое отлично подойдет для семейного ужина или обеда. Это прекрасное блюдо от "1000.Menu" сочетает в себе питательность мяса, насыщенный вкус картофеля и аромат фасоли.
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Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
— 400 г свинины (вы также можете использовать говядину или курицу) — 5-7 небольших картофелин — 1 лук — 1 морковь — 250 г готовой фасоли (лучше всего использовать красную или белую фасоль, но вы также можете взять сухую фасоль, предварительно замочив и отварив её) — 1 столовая ложка томатной пасты — 3 зубчика чеснока (по вкусу) — 1 лавровый лист — 50 г растительного масла — 500 мл воды — Специи (по вкусу) — Соль (по вкусу) — Зелень (по вкусу)
Итак, давайте приступим к приготовлению:
Очистите картофель, лук, морковь и чеснок от кожуры. Вымойте их и обсушите.
Нарежьте свинину на небольшие кусочки.
Мелко нарежьте лук и морковь.
Нарежьте картофель кубиками или брусочками.
В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте свинину до золотистого цвета. Добавьте лук и морковь, и готовьте их вместе с мясом около 5 минут.
Добавьте томатную пасту и мелко нарезанный чеснок. Помешивайте еще пару минут.
Добавьте картофель, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте специи, которые вам нравятся. Хорошо перемешайте.
Положите в кастрюлю лавровый лист и влейте воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой около 15-20 минут, пока картофель не будет мягким.
Откиньте жидкость с фасоли (если используете консервированную). Добавьте фасоль к картофелю с мясом. Перемешайте и готовьте еще 5-10 минут, пока все продукты хорошо прогреются.
После этого блюдо готово. Перед подачей посыпьте каждую порцию зеленью, чтобы придать ему свежий аромат.
Теперь вы можете наслаждаться вкусным, сытным и полезным блюдом картошка с фасолью и мясом!
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Картошка с мясом и красной фасолью . Просто, вкусно и очень сытно.
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