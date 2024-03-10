Картошка с фасолью и мясом: аппетитное блюдо в одной кастрюле

Картошка с фасолью и мясом: вкусное блюдо для дружеского или семейного ужина

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка с фасолью и мясом — это простое, но вкусное блюдо, которое отлично подойдет для семейного ужина или обеда. Это прекрасное блюдо от "1000.Menu" сочетает в себе питательность мяса, насыщенный вкус картофеля и аромат фасоли.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

— 400 г свинины (вы также можете использовать говядину или курицу)

— 5-7 небольших картофелин

— 1 лук

— 1 морковь

— 250 г готовой фасоли (лучше всего использовать красную или белую фасоль, но вы также можете взять сухую фасоль, предварительно замочив и отварив её)

— 1 столовая ложка томатной пасты

— 3 зубчика чеснока (по вкусу)

— 1 лавровый лист

— 50 г растительного масла

— 500 мл воды

— Специи (по вкусу)

— Соль (по вкусу)

— Зелень (по вкусу)

Итак, давайте приступим к приготовлению:

Очистите картофель, лук, морковь и чеснок от кожуры. Вымойте их и обсушите. Нарежьте свинину на небольшие кусочки. Мелко нарежьте лук и морковь. Нарежьте картофель кубиками или брусочками. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте свинину до золотистого цвета. Добавьте лук и морковь, и готовьте их вместе с мясом около 5 минут. Добавьте томатную пасту и мелко нарезанный чеснок. Помешивайте еще пару минут. Добавьте картофель, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте специи, которые вам нравятся. Хорошо перемешайте. Положите в кастрюлю лавровый лист и влейте воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой около 15-20 минут, пока картофель не будет мягким. Откиньте жидкость с фасоли (если используете консервированную). Добавьте фасоль к картофелю с мясом. Перемешайте и готовьте еще 5-10 минут, пока все продукты хорошо прогреются. После этого блюдо готово. Перед подачей посыпьте каждую порцию зеленью, чтобы придать ему свежий аромат.

Теперь вы можете наслаждаться вкусным, сытным и полезным блюдом картошка с фасолью и мясом!