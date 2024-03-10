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Картошка с фасолью и мясом: аппетитное блюдо в одной кастрюле

Картошка с фасолью и мясом: вкусное блюдо для дружеского или семейного ужина

2:15
Еда

Картошка с фасолью и мясом — это простое, но вкусное блюдо, которое отлично подойдет для семейного ужина или обеда. Это прекрасное блюдо от "1000.Menu" сочетает в себе питательность мяса, насыщенный вкус картофеля и аромат фасоли.

Картошка с фасолью и мясом: вкусное блюдо для дружеского или семейного ужина
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

— 400 г свинины (вы также можете использовать говядину или курицу)
— 5-7 небольших картофелин
— 1 лук
— 1 морковь
— 250 г готовой фасоли (лучше всего использовать красную или белую фасоль, но вы также можете взять сухую фасоль, предварительно замочив и отварив её)
— 1 столовая ложка томатной пасты
— 3 зубчика чеснока (по вкусу)
— 1 лавровый лист
— 50 г растительного масла
— 500 мл воды
— Специи (по вкусу)
— Соль (по вкусу)
— Зелень (по вкусу)

Итак, давайте приступим к приготовлению:

  1. Очистите картофель, лук, морковь и чеснок от кожуры. Вымойте их и обсушите.
  2. Нарежьте свинину на небольшие кусочки.
  3. Мелко нарежьте лук и морковь.
  4. Нарежьте картофель кубиками или брусочками.
  5. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте свинину до золотистого цвета. Добавьте лук и морковь, и готовьте их вместе с мясом около 5 минут.
  6. Добавьте томатную пасту и мелко нарезанный чеснок. Помешивайте еще пару минут.
  7. Добавьте картофель, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте специи, которые вам нравятся. Хорошо перемешайте.
  8. Положите в кастрюлю лавровый лист и влейте воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой около 15-20 минут, пока картофель не будет мягким.
  9. Откиньте жидкость с фасоли (если используете консервированную). Добавьте фасоль к картофелю с мясом. Перемешайте и готовьте еще 5-10 минут, пока все продукты хорошо прогреются.
  10. После этого блюдо готово. Перед подачей посыпьте каждую порцию зеленью, чтобы придать ему свежий аромат.

Теперь вы можете наслаждаться вкусным, сытным и полезным блюдом картошка с фасолью и мясом!

Картошка с мясом и красной фасолью . Просто, вкусно и очень сытно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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