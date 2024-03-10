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Жареный картофель с корочкой: три действенных секрета

Как пожарить картошку, чтобы у неё получилась румяная корочка?

1:18
Еда

Для приготовления картофеля с румяной корочкой следуйте следующим шагам, о которых напоминает kp.ru.

Как пожарить картошку, чтобы у неё получилась румяная корочка?
Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny is licensed under public domain
  1. Сначала подготовьте картофель, помыв его, почистив и нарезав на тонкие ломтики. Это сорт картофеля должен быть подходящим для жарки. Чтобы уменьшить содержание крахмала, можно предварительно опустить картофельные клубни в воду на 40-60 минут. Затем выберите просторную сковороду с толстым дном и разогрейте в ней растительное или сливочное масло.
  2. Чтобы картофель получился с хрустящей корочкой, его следует обжаривать небольшими порциями. Постепенно выкладывайте на разогретую сковороду слой за слоем картофельных ломтиков и обжаривайте каждую порцию с двух сторон в течение 5-7 минут.
  3. Когда все ломтики картофеля будут приготовлены, посолите его непосредственно перед подачей. Важно не посолить картофель заранее, иначе он может размягчиться и не образовать хрустящую корочку.

Если желаете добавить дополнительный вкус, можно посыпать картофель специями, такими как черный перец, сушёный чеснок или розмарин. После обжаривания, выньте картофель из сковороды и положите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишки масла.

Затем подайте картофель с румяной корочкой на стол и насладитесь вкусным блюдом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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