Жареный картофель с корочкой: три действенных секрета

Для приготовления картофеля с румяной корочкой следуйте следующим шагам, о которых напоминает kp.ru.
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Сначала подготовьте картофель, помыв его, почистив и нарезав на тонкие ломтики. Это сорт картофеля должен быть подходящим для жарки. Чтобы уменьшить содержание крахмала, можно предварительно опустить картофельные клубни в воду на 40-60 минут. Затем выберите просторную сковороду с толстым дном и разогрейте в ней растительное или сливочное масло.
Чтобы картофель получился с хрустящей корочкой, его следует обжаривать небольшими порциями. Постепенно выкладывайте на разогретую сковороду слой за слоем картофельных ломтиков и обжаривайте каждую порцию с двух сторон в течение 5-7 минут.
Когда все ломтики картофеля будут приготовлены, посолите его непосредственно перед подачей. Важно не посолить картофель заранее, иначе он может размягчиться и не образовать хрустящую корочку.
Если желаете добавить дополнительный вкус, можно посыпать картофель специями, такими как черный перец, сушёный чеснок или розмарин. После обжаривания, выньте картофель из сковороды и положите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишки масла.
Затем подайте картофель с румяной корочкой на стол и насладитесь вкусным блюдом.
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