Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?

Маринование мяса может быть отличным способом улучшить его вкус и текстуру. Вот несколько вариантов лучшего маринада от сайта "Здоровое питание":
Фото: commons.wikimedia.org by Paata Vardanashvili is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Свежевыжатые соки, такие как лимонный, апельсиновый, гранатовый или киви, могут служить отличными основами для маринада. Высокое содержание витамина С в этих соках помогает размягчить волокна мяса. Обычно на 1 кг мяса достаточно использовать сок двух фруктов.
Кисломолочные продукты, такие как йогурт или кефир, также могут использоваться для маринада. Присутствие полезных бактерий в этих продуктах помогает придать мясу нежность и сливочный вкус. Для 1 кг мяса рекомендуется использовать 0,5-1 литр кисломолочных продуктов.
Минеральная вода, особенно лечебно-столовая вода, например, Есентуки-4, Рычал-Су или Боржоми, также может быть использована для маринада. Богатое содержание минеральных солей помогает размягчить мясо, особенно говядину. Для 1 кг мяса рекомендуется использовать 0,5-1 литр воды.
При мариновании мяса рекомендуется оставить его в маринаде в течение нескольких часов или даже на ночь, чтобы ароматы полностью пропитали мясо и помогли смягчить его. Это также позволит мясу стать более сочным и ароматным при приготовлении.
Выбирайте наиболее подходящий маринад в зависимости от вашего вкуса и предпочтений. Маринование поможет вам добиться великолепного результата и насладиться вкусным и сочным мясом.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ