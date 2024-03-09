Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?

В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринование мяса может быть отличным способом улучшить его вкус и текстуру. Вот несколько вариантов лучшего маринада от сайта "Здоровое питание":

Фото: commons.wikimedia.org by Paata Vardanashvili is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Свежевыжатые соки, такие как лимонный, апельсиновый, гранатовый или киви, могут служить отличными основами для маринада. Высокое содержание витамина С в этих соках помогает размягчить волокна мяса. Обычно на 1 кг мяса достаточно использовать сок двух фруктов. Кисломолочные продукты, такие как йогурт или кефир, также могут использоваться для маринада. Присутствие полезных бактерий в этих продуктах помогает придать мясу нежность и сливочный вкус. Для 1 кг мяса рекомендуется использовать 0,5-1 литр кисломолочных продуктов. Минеральная вода, особенно лечебно-столовая вода, например, Есентуки-4, Рычал-Су или Боржоми, также может быть использована для маринада. Богатое содержание минеральных солей помогает размягчить мясо, особенно говядину. Для 1 кг мяса рекомендуется использовать 0,5-1 литр воды.

При мариновании мяса рекомендуется оставить его в маринаде в течение нескольких часов или даже на ночь, чтобы ароматы полностью пропитали мясо и помогли смягчить его. Это также позволит мясу стать более сочным и ароматным при приготовлении.

Выбирайте наиболее подходящий маринад в зависимости от вашего вкуса и предпочтений. Маринование поможет вам добиться великолепного результата и насладиться вкусным и сочным мясом.