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Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?

В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов

1:39
Еда

Маринование мяса может быть отличным способом улучшить его вкус и текстуру. Вот несколько вариантов лучшего маринада от сайта "Здоровое питание":

В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Фото: commons.wikimedia.org by Paata Vardanashvili is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Свежевыжатые соки, такие как лимонный, апельсиновый, гранатовый или киви, могут служить отличными основами для маринада. Высокое содержание витамина С в этих соках помогает размягчить волокна мяса. Обычно на 1 кг мяса достаточно использовать сок двух фруктов.
  2. Кисломолочные продукты, такие как йогурт или кефир, также могут использоваться для маринада. Присутствие полезных бактерий в этих продуктах помогает придать мясу нежность и сливочный вкус. Для 1 кг мяса рекомендуется использовать 0,5-1 литр кисломолочных продуктов.
  3. Минеральная вода, особенно лечебно-столовая вода, например, Есентуки-4, Рычал-Су или Боржоми, также может быть использована для маринада. Богатое содержание минеральных солей помогает размягчить мясо, особенно говядину. Для 1 кг мяса рекомендуется использовать 0,5-1 литр воды.

При мариновании мяса рекомендуется оставить его в маринаде в течение нескольких часов или даже на ночь, чтобы ароматы полностью пропитали мясо и помогли смягчить его. Это также позволит мясу стать более сочным и ароматным при приготовлении.

Выбирайте наиболее подходящий маринад в зависимости от вашего вкуса и предпочтений. Маринование поможет вам добиться великолепного результата и насладиться вкусным и сочным мясом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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