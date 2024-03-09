Рыба под маринадом: не оставит равнодушными любителей морепродуктов!

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Рыба под маринадом: очень вкусный классический рецепт, который нравится всем

1:41
Еда

Рыба под маринадом — отличный способ подготовить вкусное и сочное блюдо из рыбы. Ниже представлен простой рецепт от RussianFood.com, который подойдет для различных видов рыбы, таких как треска, хек, минтай или сайд.

Рыба под маринадом: очень вкусный классический рецепт, который нравится всем
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты (на 7 порций):

— 1,3 кг филе рыбы (треска, хек, минтай, сайд)
— 300 г моркови
— 200 г лука репчатого
— 3 столовые ложки томатной пасты
— 2-3 листа лаврового
— 5-6 горошин черного перца
— По вкусу: молотый чёрный перец
— 3 столовые ложки сахара
— 1 столовая ложка соли
— 150 г муки
— 150 мл растительного масла
— 250 мл воды

Приготовление:

  1. Нарежьте филе рыбы на кусочки и посолите, поперчите по вкусу.
  2. Обваляйте рыбу в муке.
  3. Обжарьте рыбу на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Переложите обжаренную рыбу в отдельную емкость.
  5. Нарежьте морковь и лук репчатый соломкой.
  6. Обжарьте лук и морковь на том же масле, пока они не станут мягкими.
  7. Добавьте томатную пасту, 200 мл воды, соль, сахар, лавровый лист и горошину черного перца к овощам. Тушите все вместе в течение 5-7 минут.
  8. В кастрюлю с толстым дном добавьте 50 мл воды, затем выложите слоями обжаренную рыбу и овощной маринад. Тушите под крышкой в течение 15-20 минут. Затем дайте блюду настояться в течение 30 минут.
  9. Ваша рыба в маринаде готова к подаче. Приятного аппетита!
Попробуйте этот Рецепт Обязательно! Вкуснейшая Рыба под Маринадом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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