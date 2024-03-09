Рыба под маринадом: не оставит равнодушными любителей морепродуктов!

Рыба под маринадом: очень вкусный классический рецепт, который нравится всем

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба под маринадом — отличный способ подготовить вкусное и сочное блюдо из рыбы. Ниже представлен простой рецепт от RussianFood.com, который подойдет для различных видов рыбы, таких как треска, хек, минтай или сайд.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты (на 7 порций):

— 1,3 кг филе рыбы (треска, хек, минтай, сайд)

— 300 г моркови

— 200 г лука репчатого

— 3 столовые ложки томатной пасты

— 2-3 листа лаврового

— 5-6 горошин черного перца

— По вкусу: молотый чёрный перец

— 3 столовые ложки сахара

— 1 столовая ложка соли

— 150 г муки

— 150 мл растительного масла

— 250 мл воды

Приготовление:

Нарежьте филе рыбы на кусочки и посолите, поперчите по вкусу. Обваляйте рыбу в муке. Обжарьте рыбу на растительном масле до золотистой корочки. Переложите обжаренную рыбу в отдельную емкость. Нарежьте морковь и лук репчатый соломкой. Обжарьте лук и морковь на том же масле, пока они не станут мягкими. Добавьте томатную пасту, 200 мл воды, соль, сахар, лавровый лист и горошину черного перца к овощам. Тушите все вместе в течение 5-7 минут. В кастрюлю с толстым дном добавьте 50 мл воды, затем выложите слоями обжаренную рыбу и овощной маринад. Тушите под крышкой в течение 15-20 минут. Затем дайте блюду настояться в течение 30 минут. Ваша рыба в маринаде готова к подаче. Приятного аппетита!