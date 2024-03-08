Шоколадные сырники: получаются нежными, сладкими и вкусными!

Вот рецепт невероятно вкусных шоколадных сырников, которые просто тают во рту! Рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты:
— 400 г творога,
— 1 яйцо,
— 5-6 чайных ложек сахара,
— 1 столовая ложка какао-порошка без сахара,
— 2-3 столовые ложки муки,
— 1-2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
Если хотите, посыпьте их сахарной пудрой или полейте шоколадным соусом для добавления дополнительного вкуса. Наслаждайтесь этим нежным шоколадным десертом и приятными впечатлениями!
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