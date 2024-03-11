Горячий куриный бульон и острый перец: этот рецепт спасёт вас, если вы простыли

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Куриный суп с острым перцем: это настоящая иммунная бомба

1:34
Еда

Этот лёгкий суп полон продуктов, поддерживающих иммунитет: капуста, богатая витамином С, курица и нут, а также богатый антиоксидантами чеснок. Кроме того, горячий, дымящийся бульон и немного острого перца — идеальное сочетание для борьбы с инфекцией.

Куриный суп с острым перцем: это настоящая иммунная бомба
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Куриный суп для поднятия иммунитета

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Полтора стакана нарезанного лука
  • 3 стебля сельдерея, тонко нарезанных
  • 2 большие моркови, тонко нарезанные
  • Полкило нарезанных грибов
  • 10 средних зубчиков чеснока, измельчённых
  • 8 чашек несолёного куриного бульона
  • 4 веточки тимьяна
  • 2 лавровых листа
  • 1 банка несолёного нута
  • Килограмм куриных грудок без кожи и костей
  • Полторы чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого красного перца
  • 400 г кудрявой капусты

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне.
  2. Добавьте лук, сельдерей и морковь, тушите, периодически помешивая, 5 минут.
  3. Добавьте грибы и чеснок, готовьте 3 минуты.
  4. Добавьте бульон, тимьян, лавровый лист и нут, доведите до кипения.
  5. Добавьте курицу, соль и красный перец, накройте крышкой и варите, пока курица не будет готова, около 25 минут.
  6.  Достаньте курицу из кастрюли, слегка охладите.
  7. Измельчите мясо. Добавьте курицу и капусту в суп, накройте крышкой и варите около 5 минут. Выбросьте веточки тимьяна и лавровый лист.
Божественный куриный суп!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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