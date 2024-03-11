Горячий куриный бульон и острый перец: этот рецепт спасёт вас, если вы простыли

Этот лёгкий суп полон продуктов, поддерживающих иммунитет: капуста, богатая витамином С, курица и нут, а также богатый антиоксидантами чеснок. Кроме того, горячий, дымящийся бульон и немного острого перца — идеальное сочетание для борьбы с инфекцией.
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Куриный суп для поднятия иммунитета
Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
Полтора стакана нарезанного лука
3 стебля сельдерея, тонко нарезанных
2 большие моркови, тонко нарезанные
Полкило нарезанных грибов
10 средних зубчиков чеснока, измельчённых
8 чашек несолёного куриного бульона
4 веточки тимьяна
2 лавровых листа
1 банка несолёного нута
Килограмм куриных грудок без кожи и костей
Полторы чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого красного перца
400 г кудрявой капусты
Приготовление
Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне.
Добавьте лук, сельдерей и морковь, тушите, периодически помешивая, 5 минут.
Добавьте грибы и чеснок, готовьте 3 минуты.
Добавьте бульон, тимьян, лавровый лист и нут, доведите до кипения.
Добавьте курицу, соль и красный перец, накройте крышкой и варите, пока курица не будет готова, около 25 минут.
Достаньте курицу из кастрюли, слегка охладите.
Измельчите мясо. Добавьте курицу и капусту в суп, накройте крышкой и варите около 5 минут. Выбросьте веточки тимьяна и лавровый лист.
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