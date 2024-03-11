Горячий куриный бульон и острый перец: этот рецепт спасёт вас, если вы простыли

Куриный суп с острым перцем: это настоящая иммунная бомба

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лёгкий суп полон продуктов, поддерживающих иммунитет: капуста, богатая витамином С, курица и нут, а также богатый антиоксидантами чеснок. Кроме того, горячий, дымящийся бульон и немного острого перца — идеальное сочетание для борьбы с инфекцией.

Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Куриный суп для поднятия иммунитета

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

Полтора стакана нарезанного лука

3 стебля сельдерея, тонко нарезанных

2 большие моркови, тонко нарезанные

Полкило нарезанных грибов

10 средних зубчиков чеснока, измельчённых

8 чашек несолёного куриного бульона

4 веточки тимьяна

2 лавровых листа

1 банка несолёного нута

Килограмм куриных грудок без кожи и костей

Полторы чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого красного перца

400 г кудрявой капусты

Приготовление

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, сельдерей и морковь, тушите, периодически помешивая, 5 минут. Добавьте грибы и чеснок, готовьте 3 минуты. Добавьте бульон, тимьян, лавровый лист и нут, доведите до кипения. Добавьте курицу, соль и красный перец, накройте крышкой и варите, пока курица не будет готова, около 25 минут. Достаньте курицу из кастрюли, слегка охладите. Измельчите мясо. Добавьте курицу и капусту в суп, накройте крышкой и варите около 5 минут. Выбросьте веточки тимьяна и лавровый лист.