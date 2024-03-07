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Овощная запеканка с сырным соусом: безумно вкусная, нежная и диетическая

Сырно-овощная запеканка: идеальный гарнир на ужин

1:45
Еда

Эта сырно-овощная запеканка содержит 7 г белка и всего 4 г жира на порцию, что делает ее идеальным гарниром к любому ужину, пишет EatingWell.

Сырно-овощная запеканка: идеальный гарнир на ужин
Фото: eatingwell.com

Сырно-овощная запеканка

Ингредиенты:

  • Кулинарный спрей
  • 2 упаковки замороженной брокколи, цветной капусты и моркови, размороженных и промытых
  • 1 банка сгущенного молока
  • 1/4 стакана мелко нарезанного лука
  • 2 столовые ложки муки
  • 2 зубчика чеснока, измельченных
  • 1/4 чайной ложки черного перца
  • 3/4 чашки тертого сыра Чеддер
  • 1/2 упаковки сливочного сыра, размягченного
  • 2/3 стакана панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки и/или нарезанного свежего базилика (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте квадратную форму для выпечки кулинарным спреем. Выложите размороженные овощи в форму для запекания. Отложите в сторону.
  2. В средней кастрюле смешайте сгущенное молоко, лук, муку, чеснок и перец. Варите и помешивайте на среднем огне, пока не загустеет и не начнет пузыриться. Снимите с огня. Добавьте сыр Чеддер и сливочный сыр, взбивая, пока они не расплавятся и не станут однородными.
  3. Равномерно вылейте сырную смесь на овощи. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи покрылись соусом. Посыпьте панировочными сухарями. Слегка покройте крошки кулинарным спреем.
  4. Выпекайте 40-45 минут или пока смесь не начнет пузыриться, а крошки слегка не подрумянятся.
  5. Перед подачей дайте постоять 5 минут. При желании посыпьте петрушкой и/или базиликом.
Овощная запеканка в духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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