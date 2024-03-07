Овощная запеканка с сырным соусом: безумно вкусная, нежная и диетическая

Сырно-овощная запеканка: идеальный гарнир на ужин

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта сырно-овощная запеканка содержит 7 г белка и всего 4 г жира на порцию, что делает ее идеальным гарниром к любому ужину, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com

Сырно-овощная запеканка

Ингредиенты:

Кулинарный спрей

2 упаковки замороженной брокколи, цветной капусты и моркови, размороженных и промытых

1 банка сгущенного молока

1/4 стакана мелко нарезанного лука

2 столовые ложки муки

2 зубчика чеснока, измельченных

1/4 чайной ложки черного перца

3/4 чашки тертого сыра Чеддер

1/2 упаковки сливочного сыра, размягченного

2/3 стакана панировочных сухарей

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки и/или нарезанного свежего базилика (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте квадратную форму для выпечки кулинарным спреем. Выложите размороженные овощи в форму для запекания. Отложите в сторону. В средней кастрюле смешайте сгущенное молоко, лук, муку, чеснок и перец. Варите и помешивайте на среднем огне, пока не загустеет и не начнет пузыриться. Снимите с огня. Добавьте сыр Чеддер и сливочный сыр, взбивая, пока они не расплавятся и не станут однородными. Равномерно вылейте сырную смесь на овощи. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи покрылись соусом. Посыпьте панировочными сухарями. Слегка покройте крошки кулинарным спреем. Выпекайте 40-45 минут или пока смесь не начнет пузыриться, а крошки слегка не подрумянятся. Перед подачей дайте постоять 5 минут. При желании посыпьте петрушкой и/или базиликом.