Овощная запеканка с сырным соусом: безумно вкусная, нежная и диетическая

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте квадратную форму для выпечки кулинарным спреем. Выложите размороженные овощи в форму для запекания. Отложите в сторону.
В средней кастрюле смешайте сгущенное молоко, лук, муку, чеснок и перец. Варите и помешивайте на среднем огне, пока не загустеет и не начнет пузыриться. Снимите с огня. Добавьте сыр Чеддер и сливочный сыр, взбивая, пока они не расплавятся и не станут однородными.
Равномерно вылейте сырную смесь на овощи. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи покрылись соусом. Посыпьте панировочными сухарями. Слегка покройте крошки кулинарным спреем.
Выпекайте 40-45 минут или пока смесь не начнет пузыриться, а крошки слегка не подрумянятся.
Перед подачей дайте постоять 5 минут. При желании посыпьте петрушкой и/или базиликом.
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