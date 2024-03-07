Самые распространённые ошибки при замораживании ягод и фруктов: они могут стоить вам жизни

Эксперты рассказали, как правильно замораживать ягоды и фрукты

Как долго и при каких условиях свежие фрукты сохраняют свои полезные свойства?

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Фрукты можно хранить дома в холодильнике при температуре +2 — +4 градуса в бумажных пакетах, при достаточной циркуляции воздуха продукты могут храниться в холодильнике более 10 суток. Главное, не держать вместе овощи и фрукты, отмечают эксперты компании PlastPol.

"Яблоки, груши, персики, сливы, дыни и некоторые другие виды фруктов выделяют этилен. Этот гормон совершенно безвреден для человека, но способствует скорому созреванию. Поэтому чувствительные к нему огурцы, помидоры, лук, кабачки, тыква и капуста могут прямо в холодильнике перезреть и испортиться", — предупреждают эксперты читателя Pravda.Ru.

Свежие ягоды также можно хранить в холодильнике в отдельных ёмкостях, они сохранят свежесть 3-5 дней. Для более длительного хранения их лучше заморозить, разложив по отдельным полиэтиленовым пакетам.

Важное правило: перед хранением фрукты и ягоды не нужно мыть, так как в воде отлично размножаются микроорганизмы. Даже если вы собираетесь заморозить часть продуктов, не стоит обрабатывать их предварительно водой. Помойте их после разморозки перед употреблением.