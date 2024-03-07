Свёкла, запечённая в бульоне: хрустящая снаружи, но нежная внутри

Запекание свеклы с бульоном делает ее хрустящей снаружи, но нежной внутри. Козий сыр украсит эту тающую во рту свеклу, насладитесь этим лёгким гарниром, рецепт которого предоставил сайт EatingWell.
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX
Запечённая свекла с козьим сыром
Ингредиенты:
1 кг свеклы среднего размера, обрезанной, очищенной и нарезанной на ломтики
3 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки нарезанного свежего укропа и еще немного для украшения
1/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки молотого перца
1/2 стакана овощного или куриного бульона
2 столовые ложки бальзамического уксуса
⅓ стакана раскрошенного козьего сыра
Приготовление:
Разогрейте духовку до 230 градусов.
Смешайте в большой миске свеклу, масло, укроп, соль и перец. Разложите свеклу в один слой в металлической форме для выпечки. Жарьте, перевернув один раз, до мягкости и подрумянивания с обеих сторон, около 35 минут.
Снова переверните свеклу. Смешайте бульон и уксус в мерной чашке, осторожно вылейте. Продолжайте запекать, пока жидкость почти не впитается и свекла не станет очень мягкой (еще около 20 минут). Посыпьте козьим сыром и при желании украсьте еще укропом.
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