Свёкла, запечённая в бульоне: хрустящая снаружи, но нежная внутри

Запечённая свёкла с козьим сыром: тает во рту

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Запекание свеклы с бульоном делает ее хрустящей снаружи, но нежной внутри. Козий сыр украсит эту тающую во рту свеклу, насладитесь этим лёгким гарниром, рецепт которого предоставил сайт EatingWell.

Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Запечённая свекла с козьим сыром

Ингредиенты:

1 кг свеклы среднего размера, обрезанной, очищенной и нарезанной на ломтики

3 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки нарезанного свежего укропа и еще немного для украшения

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого перца

1/2 стакана овощного или куриного бульона

2 столовые ложки бальзамического уксуса

⅓ стакана раскрошенного козьего сыра

Приготовление:

Разогрейте духовку до 230 градусов. Смешайте в большой миске свеклу, масло, укроп, соль и перец. Разложите свеклу в один слой в металлической форме для выпечки. Жарьте, перевернув один раз, до мягкости и подрумянивания с обеих сторон, около 35 минут. Снова переверните свеклу. Смешайте бульон и уксус в мерной чашке, осторожно вылейте. Продолжайте запекать, пока жидкость почти не впитается и свекла не станет очень мягкой (еще около 20 минут). Посыпьте козьим сыром и при желании украсьте еще укропом.