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Свёкла, запечённая в бульоне: хрустящая снаружи, но нежная внутри

Запечённая свёкла с козьим сыром: тает во рту

1:23
Еда

Запекание свеклы с бульоном делает ее хрустящей снаружи, но нежной внутри. Козий сыр украсит эту тающую во рту свеклу, насладитесь этим лёгким гарниром, рецепт которого предоставил сайт EatingWell.

Запечённая свёкла с козьим сыром: тает во рту
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Запечённая свекла с козьим сыром

Ингредиенты:

  • 1 кг свеклы среднего размера, обрезанной, очищенной и нарезанной на ломтики
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки нарезанного свежего укропа и еще немного для украшения
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 1/2 стакана овощного или куриного бульона
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • ⅓ стакана раскрошенного козьего сыра

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов.
  2. Смешайте в большой миске свеклу, масло, укроп, соль и перец. Разложите свеклу в один слой в металлической форме для выпечки. Жарьте, перевернув один раз, до мягкости и подрумянивания с обеих сторон, около 35 минут.
  3. Снова переверните свеклу. Смешайте бульон и уксус в мерной чашке, осторожно вылейте. Продолжайте запекать, пока жидкость почти не впитается и свекла не станет очень мягкой (еще около 20 минут). Посыпьте козьим сыром и при желании украсьте еще укропом.
Запекаем свеклу по-новому! Мед, масло и ароматные специи – восхитительно вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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