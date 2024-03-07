Согревающий суп с беконом, грибами и брюссельской капустой: сытно и вкусно

Этот согревающий суп наполнен вкусом бекона и грибов. Фарро и брюссельская капуста обогащают суп клетчаткой, а сливки придают кремовую структуру, пишет EatingWell
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY
Суп из брюссельской капусты и крупы фарро с беконом
Ингредиенты:
3 ломтика бекона
полтора стакана нарезанного сладкого лука
1 столовая ложка оливкового масла
1 упаковка шампиньонов
1 столовая ложка измельченного чеснока
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
5 чашек куриного бульона
1/2 стакана крупы фарро (или перловки)
1 лавровый лист
2 чашки измельченной брюссельской капусты
1/4 стакана густых сливок
1 столовая ложка уксуса
2 чайные ложки свежих листьев тимьяна
Приготовление:
Поджарьте бекон до хрустящей корочки, 5-6 минут. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Покрошите бекон и отложите в сторону.
Увеличьте огонь до среднего и добавьте в кастрюлю лук. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, пока лук не станет мягким и слегка золотисто-коричневым, около 7 минут.
Добавьте масло и грибы, готовьте, периодически помешивая, пока лук не станет золотисто-коричневым, а грибы не станут мягкими, около 4 минут. Добавьте чеснок, соль и перец, готовьте, часто помешивая, пока чеснок не станет ароматным, около 1 минуты.
Добавьте бульон, фарро и лавровый лист, доведите до кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь до среднего и варите, время от времени помешивая, пока фарро не станет мягким, около 20 минут.
Добавьте брюссельскую капусту, варите около 2 минут. Добавьте сливки и уксус. Достаньте и выбросьте лавровый лист. Разложите суп по тарелкам, равномерно посыпьте раскрошенным беконом и листьями тимьяна.
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