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Согревающий суп с беконом, грибами и брюссельской капустой: сытно и вкусно

Кремовый суп с беконом и грибами: поделитесь рецептом с друзьями

1:59
Еда

Этот согревающий суп наполнен вкусом бекона и грибов. Фарро и брюссельская капуста обогащают суп клетчаткой, а сливки придают кремовую структуру, пишет EatingWell

Кремовый суп с беконом и грибами: поделитесь рецептом с друзьями
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Суп из брюссельской капусты и крупы фарро с беконом

Ингредиенты:

  • 3 ломтика бекона
  • полтора стакана нарезанного сладкого лука
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 упаковка шампиньонов
  • 1 столовая ложка измельченного чеснока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • 5 чашек куриного бульона
  • 1/2 стакана крупы фарро (или перловки)
  • 1 лавровый лист
  • 2 чашки измельченной брюссельской капусты
  • 1/4 стакана густых сливок
  • 1 столовая ложка уксуса
  • 2 чайные ложки свежих листьев тимьяна

Приготовление:

  1. Поджарьте бекон до хрустящей корочки, 5-6 минут. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Покрошите бекон и отложите в сторону.
  2. Увеличьте огонь до среднего и добавьте в кастрюлю лук. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, пока лук не станет мягким и слегка золотисто-коричневым, около 7 минут.
  3. Добавьте масло и грибы, готовьте, периодически помешивая, пока лук не станет золотисто-коричневым, а грибы не станут мягкими, около 4 минут. Добавьте чеснок, соль и перец, готовьте, часто помешивая, пока чеснок не станет ароматным, около 1 минуты.
  4. Добавьте бульон, фарро и лавровый лист, доведите до кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь до среднего и варите, время от времени помешивая, пока фарро не станет мягким, около 20 минут.
  5. Добавьте брюссельскую капусту, варите около 2 минут. Добавьте сливки и уксус. Достаньте и выбросьте лавровый лист. Разложите суп по тарелкам, равномерно посыпьте раскрошенным беконом и листьями тимьяна. 
Рецепт грибного супа с зеленью и беконом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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