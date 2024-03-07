Согревающий суп с беконом, грибами и брюссельской капустой: сытно и вкусно

Кремовый суп с беконом и грибами: поделитесь рецептом с друзьями

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот согревающий суп наполнен вкусом бекона и грибов. Фарро и брюссельская капуста обогащают суп клетчаткой, а сливки придают кремовую структуру, пишет EatingWell

Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Суп из брюссельской капусты и крупы фарро с беконом

Ингредиенты:

3 ломтика бекона

полтора стакана нарезанного сладкого лука

1 столовая ложка оливкового масла

1 упаковка шампиньонов

1 столовая ложка измельченного чеснока

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

5 чашек куриного бульона

1/2 стакана крупы фарро (или перловки)

1 лавровый лист

2 чашки измельченной брюссельской капусты

1/4 стакана густых сливок

1 столовая ложка уксуса

2 чайные ложки свежих листьев тимьяна

Приготовление:

Поджарьте бекон до хрустящей корочки, 5-6 минут. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Покрошите бекон и отложите в сторону. Увеличьте огонь до среднего и добавьте в кастрюлю лук. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, часто помешивая, пока лук не станет мягким и слегка золотисто-коричневым, около 7 минут. Добавьте масло и грибы, готовьте, периодически помешивая, пока лук не станет золотисто-коричневым, а грибы не станут мягкими, около 4 минут. Добавьте чеснок, соль и перец, готовьте, часто помешивая, пока чеснок не станет ароматным, около 1 минуты. Добавьте бульон, фарро и лавровый лист, доведите до кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь до среднего и варите, время от времени помешивая, пока фарро не станет мягким, около 20 минут. Добавьте брюссельскую капусту, варите около 2 минут. Добавьте сливки и уксус. Достаньте и выбросьте лавровый лист. Разложите суп по тарелкам, равномерно посыпьте раскрошенным беконом и листьями тимьяна.