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Кофейный торт с лимонно-черничной начинкой: фантастическое лакомство

Лимонно-черничный кофейный торт: невероятно воздушный и лёгкий

2:30
Еда

Насладитесь этим влажным и нежным тортом в качестве десерта с шариком ванильного мороженого. Этот легкий кофейный пирог с начинкой из черники покрыт восхитительно сладкой начинкой из штрейзеля. Свежая или замороженная черника подойдет. Попробуйте заменить чернику на свежую или замороженную малину, чтобы получить не менее вкусный вариант, пишет EatingWell.

Лимонно-черничный кофейный торт: невероятно воздушный и лёгкий
Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY

Лимонно-черничный кофейный торт

Ингредиенты:

Штрейзель

  • 1/2 стакана светло-коричневого сахара
  • 3 столовые ложки муки
  • 3 столовые ложки цельнозерновой муки для выпечки
  • 2 столовые ложки несоленого сливочного масла, размягченного
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки соли

Торт

  • Спрей для выпечки с мукой
  • 1/2 стакана сахарного песка
  • 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, размягченного
  • 1 большое яйцо
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан цельнозерновой муки для выпечки
  • полторы чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана сметаны
  • 1/4 стакана воды
  • 2 чашки свежей или замороженной черники
  • 2 чайные ложки тертой цедры лимона
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте квадратную форму для выпечки спреем для выпечки.
  2. Приготовьте штрейзель: смешайте в средней миске коричневый сахар, по 3 столовые ложки муки и кондитерской муки, 2 столовые ложки сливочного масла, корицу и соль до однородной массы. Охладите.
  3. Приготовьте торт: взбейте сахарный песок и масло в большой миске электрическим миксером на высокой скорости до получения легкой и воздушной массы, 3-4 минуты. Взбейте яйцо. Взбейте муку, кондитерскую муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль в средней миске до однородной массы.
  4. Вбейте мучную смесь с сахарной смесью на низкой скорости, чередуя со сметаной и водой, начиная и заканчивая мучной смесью. Добавьте чернику, цедру лимона и ваниль.
  5. Выложите тесто в подготовленную форму для выпечки, равномерно распределив его. Посыпьте штрейзелем, слегка прижимая, чтобы он прилип. Выпекайте 45-50 минут. Дайте немного остыть на решетке, около 30 минут. Разрежьте на 12 частей и подавайте.
Ванильный торт с черникой и лимонным курдом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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