Кофейный торт с лимонно-черничной начинкой: фантастическое лакомство

Насладитесь этим влажным и нежным тортом в качестве десерта с шариком ванильного мороженого. Этот легкий кофейный пирог с начинкой из черники покрыт восхитительно сладкой начинкой из штрейзеля. Свежая или замороженная черника подойдет. Попробуйте заменить чернику на свежую или замороженную малину, чтобы получить не менее вкусный вариант, пишет EatingWell.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте квадратную форму для выпечки спреем для выпечки.
Приготовьте штрейзель: смешайте в средней миске коричневый сахар, по 3 столовые ложки муки и кондитерской муки, 2 столовые ложки сливочного масла, корицу и соль до однородной массы. Охладите.
Приготовьте торт: взбейте сахарный песок и масло в большой миске электрическим миксером на высокой скорости до получения легкой и воздушной массы, 3-4 минуты. Взбейте яйцо. Взбейте муку, кондитерскую муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль в средней миске до однородной массы.
Вбейте мучную смесь с сахарной смесью на низкой скорости, чередуя со сметаной и водой, начиная и заканчивая мучной смесью. Добавьте чернику, цедру лимона и ваниль.
Выложите тесто в подготовленную форму для выпечки, равномерно распределив его. Посыпьте штрейзелем, слегка прижимая, чтобы он прилип. Выпекайте 45-50 минут. Дайте немного остыть на решетке, около 30 минут. Разрежьте на 12 частей и подавайте.
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