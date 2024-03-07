Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Патрушев: за последний год количество экстремистских преступлений на Северном Кавказе уменьшилось втрое
Жириновский в 2004 году предсказал два ядерных конфликта и гибель 200 млн человек
Посла США вызвали в МИД России
Из-за угрозы террористических актов туристы в Париже не смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024
Лера Кудрявцева отреагировала на жёсткие заявления украинской певицы
В сети появились новый кадры геймплея из Kingmakers
Rivian представит свой первый доступный кроссовер R2
Патрушев: пресечена деятельность групп, куда входили сторонники международных террористических организаций
Егор Чернев: решение Германии о передаче Taurus зависит от Шольца
Салат с брюссельской капустой и соусом "Цезарь" из авокадо: блюдо для праздничного стола

Салат из брюссельской капусты с соусом из авокадо: ничего вкуснее вы не пробовали

1:57
Еда

Этот салат сочетает в себе вкус салата "Цезарь" с нежной листовой капустой лачинато и хрустящей брюссельской капустой. Панировочные сухари добавляют дополнительный хруст. Подавайте с курицей-гриль, чтобы получить больше белка, пишет EatingWell.

Салат из брюссельской капусты с соусом из авокадо: ничего вкуснее вы не пробовали
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Салат с брюссельской капустой и соусом "Цезарь" из авокадо

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка несоленого сливочного масла
  • 1/4 стакана панировочных сухарей
  • 1 небольшой авокадо, размятый в пюре
  • 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 2 столовые ложки тертого сыра пармезан
  • 1 столовая ложка белого мисо
  • 2 зубчика чеснока, натертых
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 1 чайная ложка молотого перца
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 пучка листовой капусты лачинато
  • 300 г брюссельской капусты, тонко нарезанной

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Готовьте, время от времени помешивая сковороду, пока масло не станет золотисто-коричневым и не приобретет ореховый запах, 2-3 минуты. Добавьте сухари, готовьте, постоянно помешивая, пока они не будут покрыты маслом и не поджарены, 1-2 минуты. Переложите в миску, застеленную бумажным полотенцем.
  2. Взбейте авокадо, лимонный сок, пармезан, мисо, чеснок, горчицу, перец и соль в кухонном комбайне до однородной массы, около 30 секунд. Добавьте масло, взбивайте до тех пор, пока не загустеет и не станет однородным, от 30 секунд до 1 минуты. Переложите в большую миску.
  3. Добавьте капусту в миску с заправкой. Чистыми руками вотрите заправку в капусту, чтобы она стала мягче. Добавьте нарезанную брюссельскую капусту и перемешайте. Сверху посыпьте поджаренными сухарями.
Свежий салат с брюссельской капустой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Последние материалы
США усиливают давление на китайскую автомобильную промышленность
Владимир Путин рассказал о восприятии повседневности
Израиль начал операцию по захвату южного побережья Сектора Газа
Экс-солист "АукцЫона" рассказал, куда пропал с ТВ Дмитрий Нагиев
Накануне международного женского дня Путин встретился с девушками-летчицами
РИА Новости нашло рекорд: жильё в Мексике дорожает 35 кварталов подряд
Основные правила питания перед сном: как сделать выбор в пользу здоровья
Владимир Путин рассказал о своих полётах на военных самолётах
Татаринов: ВС России ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников