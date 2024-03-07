Салат с брюссельской капустой и соусом "Цезарь" из авокадо: блюдо для праздничного стола

Салат из брюссельской капусты с соусом из авокадо: ничего вкуснее вы не пробовали

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат сочетает в себе вкус салата "Цезарь" с нежной листовой капустой лачинато и хрустящей брюссельской капустой. Панировочные сухари добавляют дополнительный хруст. Подавайте с курицей-гриль, чтобы получить больше белка, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Салат с брюссельской капустой и соусом "Цезарь" из авокадо

Ингредиенты:

1 столовая ложка несоленого сливочного масла

1/4 стакана панировочных сухарей

1 небольшой авокадо, размятый в пюре

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

2 столовые ложки тертого сыра пармезан

1 столовая ложка белого мисо

2 зубчика чеснока, натертых

1 чайная ложка дижонской горчицы

1 чайная ложка молотого перца

1/4 чайной ложки соли

1/4 стакана оливкового масла

2 пучка листовой капусты лачинато

300 г брюссельской капусты, тонко нарезанной

Приготовление:

Растопите сливочное масло в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Готовьте, время от времени помешивая сковороду, пока масло не станет золотисто-коричневым и не приобретет ореховый запах, 2-3 минуты. Добавьте сухари, готовьте, постоянно помешивая, пока они не будут покрыты маслом и не поджарены, 1-2 минуты. Переложите в миску, застеленную бумажным полотенцем. Взбейте авокадо, лимонный сок, пармезан, мисо, чеснок, горчицу, перец и соль в кухонном комбайне до однородной массы, около 30 секунд. Добавьте масло, взбивайте до тех пор, пока не загустеет и не станет однородным, от 30 секунд до 1 минуты. Переложите в большую миску. Добавьте капусту в миску с заправкой. Чистыми руками вотрите заправку в капусту, чтобы она стала мягче. Добавьте нарезанную брюссельскую капусту и перемешайте. Сверху посыпьте поджаренными сухарями.