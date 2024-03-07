Салат с брюссельской капустой и соусом "Цезарь" из авокадо: блюдо для праздничного стола

Этот салат сочетает в себе вкус салата "Цезарь" с нежной листовой капустой лачинато и хрустящей брюссельской капустой. Панировочные сухари добавляют дополнительный хруст. Подавайте с курицей-гриль, чтобы получить больше белка, пишет EatingWell.
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY
Салат с брюссельской капустой и соусом "Цезарь" из авокадо
Ингредиенты:
1 столовая ложка несоленого сливочного масла
1/4 стакана панировочных сухарей
1 небольшой авокадо, размятый в пюре
3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
2 столовые ложки тертого сыра пармезан
1 столовая ложка белого мисо
2 зубчика чеснока, натертых
1 чайная ложка дижонской горчицы
1 чайная ложка молотого перца
1/4 чайной ложки соли
1/4 стакана оливкового масла
2 пучка листовой капусты лачинато
300 г брюссельской капусты, тонко нарезанной
Приготовление:
Растопите сливочное масло в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Готовьте, время от времени помешивая сковороду, пока масло не станет золотисто-коричневым и не приобретет ореховый запах, 2-3 минуты. Добавьте сухари, готовьте, постоянно помешивая, пока они не будут покрыты маслом и не поджарены, 1-2 минуты. Переложите в миску, застеленную бумажным полотенцем.
Взбейте авокадо, лимонный сок, пармезан, мисо, чеснок, горчицу, перец и соль в кухонном комбайне до однородной массы, около 30 секунд. Добавьте масло, взбивайте до тех пор, пока не загустеет и не станет однородным, от 30 секунд до 1 минуты. Переложите в большую миску.
Добавьте капусту в миску с заправкой. Чистыми руками вотрите заправку в капусту, чтобы она стала мягче. Добавьте нарезанную брюссельскую капусту и перемешайте. Сверху посыпьте поджаренными сухарями.
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