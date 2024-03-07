Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский высказался о смерти режиссёра Римаса Туминаса: держал удар
МИД ФРГ рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Пленный солдат рассказал, что условия содержания в ВСУ оставляют желать лучшего
В Таиланде туристы начали экономить на питании
Бузова рассказала, какие чувства испытывает к Давиду Манукяну
Какие процедуры сделать в начале весны: советы косметологов
Можно ли сажать картофель в марте?
Porsche отзывает более 8 тысяч моделей 911 из-за проблем с лобовым и задним стёклами
Глава НЛИБ Лопатин: запрет на изъятие единственного жилья не работает в случае кредита под залог недвижимости
Нутрициолог Ильичёва: "Квашеная капуста — один из чемпионов по витамину С"

В этом популярном продукте больше всего витамина С

1:31
Еда

Квашеная капуста — одно из любимых зимних блюд среди россиян, и это вполне объяснимо, ведь это очень полезный продукт. Квашеная капуста — один из чемпионов по витамину С, при хранении капусты в рассоле содержание витамина лишь увеличивается со временем, в отличие от других продуктов, отмечает нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева.

В этом популярном продукте больше всего витамина С
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Также капуста богата пробиотиками — живыми бактериями и продуктами их обмена. В капсуле пробиотика из аптеки содержится 5-10 млрд. единиц, а в квашеной капусте до 7 млрд. единиц, устойчивых к кислой среде желудка и легко заселяющих кишечник. Лактобактерии квашеной капусты помогают усвоению пищи, производят витамины.

Однако квашеную капусту можно есть не всем, предупреждает эксперт.

"Например, непереносимость гистамина, или псевдоаллергия — продукты ферментации могут вызывать зуд, покраснение, отечность, слезотечение. Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике — капуста содержит FODMAP вещества, вызывающие вздутие живота после употребления. Склонность к повышенному давлению — необходимо учитывать общее количество соли в рационе или выбирать ферментированную капусту без соли", — отмечает нутрициолог.

Она добавила, что непереносимость квашеной капусты — симптом неблагоприятных состояний в организме и может возникать на фоне нарушения микробиома, дефицитов веществ для удаления гистамина из организма.

Витамин С: в каких продуктах его искать?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Последние материалы
Ирландский тренер по фитнесу Маллиган решил доказать, что сможет похудеть, употребляя сахар и газировку каждый день
Самые неудачные домашние животные
При планировании обороны на одном из важнейших участков фронта ВСУ допустили ошибку
Глава Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом
Россиянки созналась в нежелании проводить отпуск в компании семьи и детей
ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей
Как подготовиться к идеальному свиданию
Как женщины и мужчины выбирают лучшие автомобили года
Как выращивать иссоп, и какие полезные свойства он имеет
СК России объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников