Нутрициолог Ильичёва: "Квашеная капуста — один из чемпионов по витамину С"

В этом популярном продукте больше всего витамина С

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — одно из любимых зимних блюд среди россиян, и это вполне объяснимо, ведь это очень полезный продукт. Квашеная капуста — один из чемпионов по витамину С, при хранении капусты в рассоле содержание витамина лишь увеличивается со временем, в отличие от других продуктов, отмечает нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева.

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Также капуста богата пробиотиками — живыми бактериями и продуктами их обмена. В капсуле пробиотика из аптеки содержится 5-10 млрд. единиц, а в квашеной капусте до 7 млрд. единиц, устойчивых к кислой среде желудка и легко заселяющих кишечник. Лактобактерии квашеной капусты помогают усвоению пищи, производят витамины.

Однако квашеную капусту можно есть не всем, предупреждает эксперт.

"Например, непереносимость гистамина, или псевдоаллергия — продукты ферментации могут вызывать зуд, покраснение, отечность, слезотечение. Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике — капуста содержит FODMAP вещества, вызывающие вздутие живота после употребления. Склонность к повышенному давлению — необходимо учитывать общее количество соли в рационе или выбирать ферментированную капусту без соли", — отмечает нутрициолог.

Она добавила, что непереносимость квашеной капусты — симптом неблагоприятных состояний в организме и может возникать на фоне нарушения микробиома, дефицитов веществ для удаления гистамина из организма.