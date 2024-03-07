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Мужчина похудел на "Макдональдсе", теперь ещё раз худеет — уже на сахаре и газировке. Этот способ ошарашил диетологов, они видят риски развития диабета

Ирландский тренер по фитнесу Маллиган решил доказать, что сможет похудеть, употребляя сахар и газировку каждый день

3:07
Еда

Тренер по фитнесу из Ирландии Ойсин Маллиган решил доказать, что сможет похудеть, если будет каждый день к своему рациону добавлять сахар и газировку. Его историю описало издание NYPost.

Ирландский тренер по фитнесу Маллиган решил доказать, что сможет похудеть, употребляя сахар и газировку каждый день
Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это уже не первый вызов, который бросает мужчина: в 2021 году он уже попадал в заголовки, когда заявил, что похудел, питаясь каждый день в "Макдональдсе".

Суть его похудения заключается в том, что к каждому приёму пищи он будет добавлять сахар, пока не сбросит пять фунтов (около двух килограммов). Тем самым тренер хочет доказать, что худеющему человеку не придётся убирать плитку шоколада из рациона.

"Давайте приготовим настоящий бутерброд с хлебом и сахаром", — рассказал Маллиган в своём блоге.

Как пишет NYPost, Маллиган в несколько раз превышает рекомендуемое количество сахара в день, поскольку в первый день он съел девять ложек сахара и выпил пять банок колы во второй день.

Мы показали этот материал российским специалистам. В беседе с Pravda. Ru врач-диетолог, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко раскритиковала подобный способ похудения. По ее словам сахар — это простой углевод.

"По сути, это очень быстрый энергетический приход, который организм получает и думает, что бы с ним такое сделать. И при условии, если человек имеет достаточно низкую физическую активность и сидит перед телевизором и ходит, допустим, 500 шагов в день. Я сейчас утрирую, но очень мало ходит, ничем не занимается, ничем не увлекается, от дома до машины, от машины до работы и в обратную сторону, никакой активности нет, только диван, телевизор и всё, то, скорее всего, при поступлении вот этого простого сахара, организм его отложит про запас просто потому, что ему не нужно тратить эту энергию", — рассказала она.

Лазуренко отметила, что современный правильный, разумный рацион должен содержать сахара, простые углеводы, но не как монопродукт, а как дополнительный источник к тем макроэлементам, которые нужны данному конкретному человеку. И при этом у этого человека должна быть активная физическая позиция, при которой он просто элементарно не сможет отложить это про запас, добавила специалист. Диетолог также предупредила, что в противном случае человеку грозит ожирение и диабет.

По словам эксперта, в зависимости от физической активности, от коэффициента физической активности в течение дня у человека может быть примерно от 125 грамм углеводов в сутки — это и сложные и простые углеводы.

Я говорю про овощи, фрукты, злаки, бобовые, отруби. Это все называется "углеводы". Нельзя демонизировать продукты. И мы должны прекрасно понимать, что в большей степени должны преобладать сложные углеводы, тем не менее, во фруктах, например, есть те самые простые сахара — и глюкоза, и фруктоза, и сахароза, которые абсолютно так же работают, как обычный сахар, но не наносят такого вреда, как тот же самый пресловутый сахар, — заключила она.

Мне 76 лет. Как я Похудела 30 кг. Джоан Макдональд
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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