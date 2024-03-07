Суп с консервированной белой фасолью: лёгкий и питательный ужин

Этот богатый клетчаткой суп — легкий и полезный ужин, рецепт пригодится вам на тот случай, когда у вас будет мало времени. В основе этого супа — бульон и густые сливки для придания кремовой консистенции и насыщенности. Чтобы суп получился более густым, разомните 1/2 стакана фасоли и добавьте в суп непосредственно перед добавлением сливок. Замороженный батат и капуста сводят подготовку к минимуму, но если у вас есть немного дополнительного времени, свежие овощи тоже подойдут. Подавайте с гренками.
Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY
Фасолевый суп
Ингредиенты:
4 чашки овощного бульона.
2 чашки замороженного нарезанного батата.
2 чашки нарезанной капусты.
2 банки фасоли каннеллини.
1 средняя луковица, нарезанная.
3 средних стебля сельдерея, мелко нарезанных.
2 столовые ложки лимонного сока.
6 средних зубчиков чеснока, мелко нарезанных.
1 чайная ложка бессолевой приправы с чесноком и травами.
1/2 чайной ложки соли.
1/4 чайной ложки молотого перца.
1/4 чайной ложки измельчённого красного перца.
1/4 стакана густых сливок.
1/4 стакана тёртого сыра пармезан.
Приготовление:
Смешайте бульон, батат, капусту, фасоль, лук, сельдерей, лимонный сок, чеснок, приправу из чеснока и трав, соль, перец и измельченный красный перец в большой кастрюле.
Доведите до кипения на сильном огне. Накройте крышкой, убавьте огонь до среднего и готовьте, не мешая, пока батат не станет мягким, около 10 минут.
Добавьте сливки. Доведите до кипения без крышки на среднем огне. Разложите по мискам. Сверху посыпьте пармезаном.
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