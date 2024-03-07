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Суп с консервированной белой фасолью: лёгкий и питательный ужин

Как приготовить фасолевый суп за 20 минут

1:48
Еда

Этот богатый клетчаткой суп — легкий и полезный ужин, рецепт пригодится вам на тот случай, когда у вас будет мало времени. В основе этого супа — бульон и густые сливки для придания кремовой консистенции и насыщенности. Чтобы суп получился более густым, разомните 1/2 стакана фасоли и добавьте в суп непосредственно перед добавлением сливок. Замороженный батат и капуста сводят подготовку к минимуму, но если у вас есть немного дополнительного времени, свежие овощи тоже подойдут. Подавайте с гренками.

Как приготовить фасолевый суп за 20 минут
Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY

Фасолевый суп

Ингредиенты:

  • 4 чашки овощного бульона. 
  • 2 чашки замороженного нарезанного батата. 
  • 2 чашки нарезанной капусты. 
  • 2 банки фасоли каннеллини. 
  • 1 средняя луковица, нарезанная. 
  • 3 средних стебля сельдерея, мелко нарезанных. 
  • 2 столовые ложки лимонного сока. 
  • 6 средних зубчиков чеснока, мелко нарезанных. 
  • 1 чайная ложка бессолевой приправы с чесноком и травами. 
  • 1/2 чайной ложки соли. 
  • 1/4 чайной ложки молотого перца. 
  • 1/4 чайной ложки измельчённого красного перца. 
  • 1/4 стакана густых сливок. 
  • 1/4 стакана тёртого сыра пармезан. 

Приготовление:

  1. Смешайте бульон, батат, капусту, фасоль, лук, сельдерей, лимонный сок, чеснок, приправу из чеснока и трав, соль, перец и измельченный красный перец в большой кастрюле.
  2. Доведите до кипения на сильном огне. Накройте крышкой, убавьте огонь до среднего и готовьте, не мешая, пока батат не станет мягким, около 10 минут.
  3. Добавьте сливки. Доведите до кипения без крышки на среднем огне. Разложите по мискам. Сверху посыпьте пармезаном.
Беру БАНКУ ФАСОЛИ и готовлю ГЕНИАЛЬНЫЙ суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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