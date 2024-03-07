Суп с консервированной белой фасолью: лёгкий и питательный ужин

Как приготовить фасолевый суп за 20 минут

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот богатый клетчаткой суп — легкий и полезный ужин, рецепт пригодится вам на тот случай, когда у вас будет мало времени. В основе этого супа — бульон и густые сливки для придания кремовой консистенции и насыщенности. Чтобы суп получился более густым, разомните 1/2 стакана фасоли и добавьте в суп непосредственно перед добавлением сливок. Замороженный батат и капуста сводят подготовку к минимуму, но если у вас есть немного дополнительного времени, свежие овощи тоже подойдут. Подавайте с гренками.

Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY

Фасолевый суп

Ингредиенты:

4 чашки овощного бульона.

2 чашки замороженного нарезанного батата.

2 чашки нарезанной капусты.

2 банки фасоли каннеллини.

1 средняя луковица, нарезанная.

3 средних стебля сельдерея, мелко нарезанных.

2 столовые ложки лимонного сока.

6 средних зубчиков чеснока, мелко нарезанных.

1 чайная ложка бессолевой приправы с чесноком и травами.

1/2 чайной ложки соли.

1/4 чайной ложки молотого перца.

1/4 чайной ложки измельчённого красного перца.

1/4 стакана густых сливок.

1/4 стакана тёртого сыра пармезан.

Приготовление:

Смешайте бульон, батат, капусту, фасоль, лук, сельдерей, лимонный сок, чеснок, приправу из чеснока и трав, соль, перец и измельченный красный перец в большой кастрюле. Доведите до кипения на сильном огне. Накройте крышкой, убавьте огонь до среднего и готовьте, не мешая, пока батат не станет мягким, около 10 минут. Добавьте сливки. Доведите до кипения без крышки на среднем огне. Разложите по мискам. Сверху посыпьте пармезаном.