Мексиканские лепёшки с кукурузой и соусом энчилада: настоящая кулинарная бомба

Лучшие вегетарианские энчилада: мексиканская кухня у вас дома

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти овощные энчилада наполнены сладкой кукурузой, луком, перцем, цукини и фасолью. Соус энчилада (в этом рецепте используется покупной, чтобы сэкономить время) варьируется от мягкого до острого. Также при желании можно заменить кабачки тыквой и болгарским перцем, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Лучшие вегетарианские энчилада

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

1 небольшой оранжевый сладкий перец, нарезанный

1 маленькая красная луковица, нарезанная

1 небольшой кабачок, разрезанный вдоль пополам и нарезанный ломтиками

1 стакан кукурузы, свежей или замороженной

1 чайная ложка порошка чили

1/4 чайной ложки соли

1 банка черной фасоли

2 столовые ложки нарезанной свежей кинзы плюс еще немного для украшения

8 подогретых кукурузных лепешек

1 банка красного соуса энчилада

3/4 стакана тертого сыра Монтерей Джек

Приготовление:

Разогрейте духовку до 215 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки кулинарным спреем. Нагрейте масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте болгарский перец и лук, тушите, время от времени помешивая, около 5 минут. Добавьте кабачки, кукурузу, порошок чили и соль, готовьте, периодически помешивая, пока кабачки и кукуруза не станут мягкими и хрустящими, около 5 минут. Снимите с огня, добавьте фасоль и кинзу. Дайте немного остыть, около 5 минут. Поместите примерно 1/2 стакана овощной смеси в центр 1 разогретой лепешки, раскатайте лепешку поверх начинки. Поместите начиненную лепешку швом вниз в подготовленную форму для запекания. Повторите процедуру с оставшейся овощной смесью и лепешками. Смажьте соусом энчилада. Накройте форму для запекания фольгой. Запекайте, пока соус не начнет пузыриться, 15-20 минут. Раскройте и посыпьте сыром, запекайте, пока сыр не расплавится, около 5 минут. По желанию украсьте кинзой.