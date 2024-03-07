Зелёный смузи с чаем матча: в нём много клетчатки

Порошок матча и шпинат придают этому полезному смузи красивый зеленый оттенок. Если у вас под рукой нет шпината, попробуйте заменить его каким-нибудь темно-зеленым овощем, например, капустой, пишет EatingWell.
Ингредиенты:
Приготовление:
Поместите в блендер банан, персики, шпинат, миндальное молоко, 3 столовые ложки миндаля, матчу и кленовый сироп, пюрируйте до однородного состояния. Перелейте в миску и посыпьте сверху киви и оставшимися 2 столовыми ложками миндаля.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.