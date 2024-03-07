Зелёный смузи с чаем матча: в нём много клетчатки

Как приготовить смузи с чаем матча?

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Порошок матча и шпинат придают этому полезному смузи красивый зеленый оттенок. Если у вас под рукой нет шпината, попробуйте заменить его каким-нибудь темно-зеленым овощем, например, капустой, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com

Зелёный смузи с чаем матча

Ингредиенты:

1/2 стакана замороженных ломтиков банана

1/2 стакана замороженных нарезанных персиков

1/2 стакана шпината

1/2 стакана несладкого миндального молока

5 столовых ложек нарезанного миндаля

полторы чайной ложки порошка чая матча

1 чайная ложка кленового сиропа

1/2 спелого киви, нарезанного ломтиками

Приготовление:

Поместите в блендер банан, персики, шпинат, миндальное молоко, 3 столовые ложки миндаля, матчу и кленовый сироп, пюрируйте до однородного состояния. Перелейте в миску и посыпьте сверху киви и оставшимися 2 столовыми ложками миндаля.