Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить кожу после солнца
Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях
Биолог Баранова опровергла новый ковид в Таиланде
Российский турист захотел покинуть Индию уже с первого дня пребывания
Питер Сучиу: Украина - кладбище танков
Какую сирень стоит посадить на даче?
Как защититься, если вас задним ходом задел другой автомобиль: практические советы
Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички
Foreign Policy: вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных
Зелёный смузи с чаем матча: в нём много клетчатки

Как приготовить смузи с чаем матча?

0:56
Еда

Порошок матча и шпинат придают этому полезному смузи красивый зеленый оттенок. Если у вас под рукой нет шпината, попробуйте заменить его каким-нибудь темно-зеленым овощем, например, капустой, пишет EatingWell.

Как приготовить смузи с чаем матча?
Фото: eatingwell.com

Зелёный смузи с чаем матча

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана замороженных ломтиков банана
  • 1/2 стакана замороженных нарезанных персиков
  • 1/2 стакана шпината
  • 1/2 стакана несладкого миндального молока
  • 5 столовых ложек нарезанного миндаля
  • полторы чайной ложки порошка чая матча
  • 1 чайная ложка кленового сиропа
  • 1/2 спелого киви, нарезанного ломтиками

Приготовление:

Поместите в блендер банан, персики, шпинат, миндальное молоко, 3 столовые ложки миндаля, матчу и кленовый сироп, пюрируйте до однородного состояния. Перелейте в миску и посыпьте сверху киви и оставшимися 2 столовыми ложками миндаля. 

Полезные свойства японского чая матча. Как заварить? + Рецепт смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях" Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
Последние материалы
Как восстановить кожу после солнца
Три увлекательных художественных фильма о четвероногих друзьях
Биолог Баранова опровергла новый ковид в Таиланде
Российский турист захотел покинуть Индию уже с первого дня пребывания
Аллу Пугачëву требуют признать иноагентом после еë слов о "нормальных людях"
Питер Сучиу: Украина - кладбище танков
Какую сирень стоит посадить на даче?
Как защититься, если вас задним ходом задел другой автомобиль: практические советы
Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички
Foreign Policy: вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту западных военных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников