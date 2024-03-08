Рулетики из крабовых палочек: со стола они исчезнут первыми

Рулетики из крабовых палочек — это яркий и вкусный выбор закуски для праздничного стола. Лёгкие в приготовлении и великолепные по вкусу, они станут идеальным украшением любого застолья и порадуют гостей своим великолепным вкусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Vekin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вот что вам понадобится по рецепту от сайта "1000.menu":
— 200 г крабовых палочек,
— 3 яйца,
— 80 г твёрдого сыра,
— 1 зубчик чеснока,
— Майонез,
— Петрушка,
— Перец чёрный молотый,
— Соль.
Приготовление:
Сварите яйца круто. Для этого положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на средний огонь. Варите яйца около 10-12 минут после закипания воды.
Готовые яйца охладите, очистите от скорлупы и разделите на белки и желтки.
Белки натрите на средней терке, добавьте натёртый твёрдый сыр, пропущенный через пресс зубчик чеснока, майонез, мелко нарезанную петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Разверните крабовые палочки, положите на каждую начинку, нанесённую тонким слоем.
Осторожно заверните крабовые палочки, чтобы начинка оказалась внутри.
Готовые рулетики можно украсить желтками и петрушкой.
Перед подачей палочки желательно подержать в холодильнике.
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