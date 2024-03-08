Рулетики из крабовых палочек: со стола они исчезнут первыми

Рулетики из крабовых палочек: просто делаются и красиво смотрятся на праздничном столе

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулетики из крабовых палочек — это яркий и вкусный выбор закуски для праздничного стола. Лёгкие в приготовлении и великолепные по вкусу, они станут идеальным украшением любого застолья и порадуют гостей своим великолепным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vekin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот что вам понадобится по рецепту от сайта "1000.menu":

— 200 г крабовых палочек,

— 3 яйца,

— 80 г твёрдого сыра,

— 1 зубчик чеснока,

— Майонез,

— Петрушка,

— Перец чёрный молотый,

— Соль.

Приготовление:

Сварите яйца круто. Для этого положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на средний огонь. Варите яйца около 10-12 минут после закипания воды. Готовые яйца охладите, очистите от скорлупы и разделите на белки и желтки. Белки натрите на средней терке, добавьте натёртый твёрдый сыр, пропущенный через пресс зубчик чеснока, майонез, мелко нарезанную петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разверните крабовые палочки, положите на каждую начинку, нанесённую тонким слоем. Осторожно заверните крабовые палочки, чтобы начинка оказалась внутри. Готовые рулетики можно украсить желтками и петрушкой. Перед подачей палочки желательно подержать в холодильнике.