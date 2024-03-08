Шампиньоны, запечённые целыми с сыром и чесноком: получаются очень вкусными, с золотистой корочкой

Шампиньоны, запеченные целиком с сыром и чесноком, — это прекрасное грибное блюдо, сочетающее в себе дивный аромат и насыщенный вкус. Получившаяся закуска имеет яркий внешний вид и лёгкая в приготовлении.
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Цельные шампиньоны запекаются в духовке с начинкой из овощей, сыра, чеснока и итальянских трав, придавая ей нежность и интенсивный аромат.
Для приготовления по рецепту "1000.Menu.ru" вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 400 г шампиньонов,
— 120 г твёрдого сыра (лучше всего использовать два вида сыра),
— 1 болгарский перец,
— 1 молодой кабачок,
— 0,5 помидора,
— 1 зубчик чеснока,
— Соль по вкусу,
— Итальянские травы по вкусу,
— Растительное масло для обжаривания.
Вот как приготовить этот восхитительный вариант закуски:
Тщательно промойте грибы и удалите "юбку" с ножек. Положите их на полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем аккуратно удалите ножки и измельчите их.
В сковороде разогрейте половину растительного масла и обжарьте измельченные грибы до испарения жидкости.
Очистите и нарежьте на кубики болгарский перец, молодой кабачок и помидор.
Натрите на мелкой терке твердый сыр и зубчик чеснока. 5. В большой миске смешайте обжаренные грибы, овощи, натёртый сыр, чеснок, соль и итальянские травы. Хорошо все перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались. 6.
Наполните цельные шампиньоны получившейся начинкой и выложите их в форму, предварительно смазанную растительным маслом.
Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте шампиньоны около 20 минут, пока овощи не станут мягкими и сыр не расплавится и образует золотистую корочку.
Готовые шампиньоны, запеченные целиком с сыром и чесноком, готовы к подаче. Подавайте их горячими в качестве аппетитной грибной закуски. Это идеальный способ добавить разнообразие в ваши кулинарные эксперименты и порадовать себя и своих гостей.
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КАК ПРИГОТОВИТЬ ЗАПЕЧЕННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ? Вкусные фаршированные грибы шампиньоны на закуску в духовке
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