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Шампиньоны, запечённые целыми с сыром и чесноком: получаются очень вкусными, с золотистой корочкой

Шампиньоны, запечённые целыми с сыром и чесноком: отличное блюдо для праздника

2:09
Еда

Шампиньоны, запеченные целиком с сыром и чесноком, — это прекрасное грибное блюдо, сочетающее в себе дивный аромат и насыщенный вкус. Получившаяся закуска имеет яркий внешний вид и лёгкая в приготовлении.

Шампиньоны, запечённые целыми с сыром и чесноком: отличное блюдо для праздника
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цельные шампиньоны запекаются в духовке с начинкой из овощей, сыра, чеснока и итальянских трав, придавая ей нежность и интенсивный аромат.

Для приготовления по рецепту "1000.Menu.ru" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 400 г шампиньонов,

— 120 г твёрдого сыра (лучше всего использовать два вида сыра),

— 1 болгарский перец,

— 1 молодой кабачок,

— 0,5 помидора,

— 1 зубчик чеснока,

— Соль по вкусу,

— Итальянские травы по вкусу,

— Растительное масло для обжаривания.

Вот как приготовить этот восхитительный вариант закуски:

  1. Тщательно промойте грибы и удалите "юбку" с ножек. Положите их на полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем аккуратно удалите ножки и измельчите их.
  2. В сковороде разогрейте половину растительного масла и обжарьте измельченные грибы до испарения жидкости.
  3. Очистите и нарежьте на кубики болгарский перец, молодой кабачок и помидор.
  4. Натрите на мелкой терке твердый сыр и зубчик чеснока. 5. В большой миске смешайте обжаренные грибы, овощи, натёртый сыр, чеснок, соль и итальянские травы. Хорошо все перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались. 6.
  5. Наполните цельные шампиньоны получившейся начинкой и выложите их в форму, предварительно смазанную растительным маслом.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте шампиньоны около 20 минут, пока овощи не станут мягкими и сыр не расплавится и образует золотистую корочку.

Готовые шампиньоны, запеченные целиком с сыром и чесноком, готовы к подаче. Подавайте их горячими в качестве аппетитной грибной закуски. Это идеальный способ добавить разнообразие в ваши кулинарные эксперименты и порадовать себя и своих гостей.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЗАПЕЧЕННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ? Вкусные фаршированные грибы шампиньоны на закуску в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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