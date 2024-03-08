Медово-горчичная заправка: подарит новый вкус давно знакомым салатам

Медово-горчичная заправка для салата: сделает привычные блюда оригинальными

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт медово-горчичной заправки для салата предоставляет прекрасное сочетание сладости и пикантности. Сделанная из простых ингредиентов, эта заправка от сайта "Лайфхакер.ру" легко готовится, а хранить её можно в холодильнике несколько недель.

Фото: openverse.org by Girl Interrupted Eating is licensed under CC BY 2.0.

Вот что вам понадобится:

— 120 мл уксуса,

— 240 г майонеза,

— 1 чайная ложка столовой горчицы,

— 1 чайная ложка сахара,

— 1 чайная ложка измельчённого репчатого лука,

— 170 г мёда,

— 1 чайная ложка измельчённой петрушки,

— ¼ чайной ложки соли,

— ¼ чайной ложки молотого чёрного перца,

— 120 мл растительного масла.

Приготовление:

В большой миске соедините уксус, майонез и горчицу. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались. Добавьте сахар, измельчённый лук, мёд, измельченную петрушку, соль и перец. Продолжайте помешивать, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Тонкой струйкой влейте растительное масло в миску, не переставая помешивать. Это обеспечит гладкую и однородную текстуру заправки. Продолжайте перемешивать заправку до тех пор, пока она не станет однородной и гладкой.

Теперь ваша медово-горчичная заправка готова! Храните её в герметичной емкости в холодильнике и добавляйте к вашим салатам, чтобы придать им неповторимый вкусовой акцент. Эта заправка будет идеальным дополнением к разнообразным блюдам и подарит им неповторимый вкус.