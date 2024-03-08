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Медово-горчичная заправка: подарит новый вкус давно знакомым салатам

Медово-горчичная заправка для салата: сделает привычные блюда оригинальными

1:34
Еда

Этот рецепт медово-горчичной заправки для салата предоставляет прекрасное сочетание сладости и пикантности. Сделанная из простых ингредиентов, эта заправка от сайта "Лайфхакер.ру" легко готовится, а хранить её можно в холодильнике несколько недель.

Медово-горчичная заправка для салата: сделает привычные блюда оригинальными
Фото: openverse.org by Girl Interrupted Eating is licensed under CC BY 2.0.

Вот что вам понадобится:

— 120 мл уксуса,

— 240 г майонеза,

— 1 чайная ложка столовой горчицы,

— 1 чайная ложка сахара,

— 1 чайная ложка измельчённого репчатого лука,

— 170 г мёда,

— 1 чайная ложка измельчённой петрушки,

— &frac14 чайной ложки соли,

— &frac14 чайной ложки молотого чёрного перца,

— 120 мл растительного масла.

Приготовление:

  1. В большой миске соедините уксус, майонез и горчицу. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались.
  2. Добавьте сахар, измельчённый лук, мёд, измельченную петрушку, соль и перец. Продолжайте помешивать, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  3. Тонкой струйкой влейте растительное масло в миску, не переставая помешивать. Это обеспечит гладкую и однородную текстуру заправки.
  4. Продолжайте перемешивать заправку до тех пор, пока она не станет однородной и гладкой.

Теперь ваша медово-горчичная заправка готова! Храните её в герметичной емкости в холодильнике и добавляйте к вашим салатам, чтобы придать им неповторимый вкусовой акцент. Эта заправка будет идеальным дополнением к разнообразным блюдам и подарит им неповторимый вкус.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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