Медово-горчичная заправка: подарит новый вкус давно знакомым салатам

Этот рецепт медово-горчичной заправки для салата предоставляет прекрасное сочетание сладости и пикантности. Сделанная из простых ингредиентов, эта заправка от сайта "Лайфхакер.ру" легко готовится, а хранить её можно в холодильнике несколько недель.
Вот что вам понадобится:
— 120 мл уксуса,
— 240 г майонеза,
— 1 чайная ложка столовой горчицы,
— 1 чайная ложка сахара,
— 1 чайная ложка измельчённого репчатого лука,
— 170 г мёда,
— 1 чайная ложка измельчённой петрушки,
— ¼ чайной ложки соли,
— ¼ чайной ложки молотого чёрного перца,
— 120 мл растительного масла.
Приготовление:
Теперь ваша медово-горчичная заправка готова! Храните её в герметичной емкости в холодильнике и добавляйте к вашим салатам, чтобы придать им неповторимый вкусовой акцент. Эта заправка будет идеальным дополнением к разнообразным блюдам и подарит им неповторимый вкус.
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