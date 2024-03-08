Два основных способа заваривания чая: особенности и нюансы

Как заварить чай двумя способами — настаиванием и проливом

Для заваривания чая существуют два основных метода — настаивание и пролив. Оба способа, о которых напоминает shop.tastycoffee.ru, имеют свои особенности и могут быть применены в разных случаях.

Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Настаивание:

Для этого способа используются большие посуды, такие как чайники, термосы или даже обычные кружки.

Чайный лист помещается в контейнер с горячей водой и настаивается несколько минут, обычно от 3 до 7.

Этот метод позволяет листу раскрыться полностью и передать все свои ароматические и вкусовые качества чаю.

2. Пролив:

Пролив — это метод, при котором мелколистовой чай заливается небольшим количеством горячей воды и настаивается очень короткое время.

Для пролива используются небольшие чайники или специальные посудинки, такие как гайвань.

Чай заливают небольшим количеством воды и ожидают от 10 секунд до 1 минуты, затем настой сливают и чай заливают снова.

Пролив позволяет получить несколько настоев из одной порции чая, при этом каждый настой может иметь свои оттенки аромата и вкуса.

Вне зависимости от выбранного метода заваривания, есть общие правила:

Нагрейте посуду перед завариванием, пролив в неё небольшое количество горячей воды, подождите несколько секунд и слейте её. Добавьте чайные листья в посуду и заливайте их горячей водой. Количество листьев зависит от предпочтений в интенсивности вкуса. Позвольте чаю настаиваться, затем слейте настой в другую емкость или удалите чайные листья.

Каждый метод заваривания может быть использован для разных сортов чая — настаивание обычно подходит для цельнолистового и фрагментированного чая, а пролив — для мелколистового чая. Выбор между настаиванием и проливом зависит от ваших предпочтений в отношении аромата, вкуса и степени интенсивности чая. Оба способа имеют свои преимущества и могут обеспечить вам приятное чаепитие.