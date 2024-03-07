Куриные голени, запечённые в беконе: волшебный аромат настоящего барбекю на углях

Рецепт приготовления куриных голеней, запеченных в беконе, поможет вам создать атмосферу приготовления на открытом воздухе над углями. Сочные и нежные куриные голени в соусе барбекю от сайта RussianFood.com, обёрнутые в хрустящий бекон, станут отличным блюдом для любимого обеда или ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Pink Sherbet Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:
— Куриные голени — 1 кг (6 штук),
— Соус томатный барбекю — 80 г,
— Свежий или копченый бекон (тонкие полоски)- 100 г,
— Соль и перец чёрный молотый — по вкусу.
Приступим к приготовлению:
Начните с удаления костей у основания куриных голеней. Для этого снимите кожу с одной голени, следуя по направлению к суставу. Сделайте круговой надрез ножом у основания, где заканчивается мясо, и проверните кожу с суставом, отделяя её от ножки. Повторите эту процедуру для всех голеней.
Переложите подготовленные куриные голени в миску и добавьте соус томатный барбекю, соль и перец чёрный молотый.
Тщательно перемешайте куриные голени, чтобы каждая из них равномерно покрылась соусом. Покройте миску пищевой плёнкой и оставьте на 1 час при комнатной температуре, чтобы голени промариновались.
Включите духовку и разогрейте её до 180 градусов.
После часа маринования, не снимая соуса, оберните каждую голень полоской бекона.
Переложите голени в форму для запекания и поместите в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
Запекайте куриные голени в течение 40 минут до готовности.
Подайте куриные голени горячими, сопровождая их свежими овощами или картофельным пюре. При желании можно полить соусом барбекю или подать его отдельно к блюду. Приятного аппетита! Наслаждайтесь вкусными куриными голенями, запеченными в беконе!
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