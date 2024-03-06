Готовим салат "Цезарь": добавляем хрустящие жареные артишоки вместо гренок, и объедаемся

В этом салате "Цезарь" вместо гренок используются жареные на сковороде артишоки с сыром, пишет EatingWell.
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX
Салат "Цезарь" с хрустящими артишоками
Ингредиенты:
1/4 стакана муки
1 большое яйцо
1/2 стакана панировочных сухарей
6 столовых ложек тертого сыра пармезан, также еще немного для украшения
1 банка сердцевин артишоков, промытых и разрезанных пополам
5 столовых ложек оливкового масла
2 столовые ложки майонеза
2 столовые ложки лимонного сока
1 чайная ложка дижонской горчицы
1/2 зубчика чеснока, натертого
1/2 чайной ложки пасты из анчоусов (по желанию)
Нарезанный салат ромэн
Свежемолотый перец по вкусу
Приготовление:
Насыпьте муку в неглубокую посуду. В другой неглубокой тарелке слегка взбейте яйцо. Смешайте сухари и 4 столовые ложки пармезана в третьей неглубокой тарелке. Обсушите артишоки. Обваляйте артишоки в муке. Обмакните в яйце, давая стечь излишкам, зЗатем обваляйте в панировочных сухарях.
Нагрейте 3 столовые ложки масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте артишоки и готовьте, пока они не станут хрустящими и золотистыми с обеих сторон, по 1-2 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Взбейте в большой миске майонез, лимонный сок, горчицу, чеснок, пасту из анчоусов, если используете, а также оставшиеся масло и пармезан до однородной массы. Перемешайте ромэн с заправкой, пока она не покроется ею. Подавайте с хрустящими сердечками артишоков, украсив перцем и пармезаном по желанию.
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