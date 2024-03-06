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Готовим салат "Цезарь": добавляем хрустящие жареные артишоки вместо гренок, и объедаемся

Салат "Цезарь": вместо гренок аппетитные жареные артишоки

1:47
Еда

В этом салате "Цезарь" вместо гренок используются жареные на сковороде артишоки с сыром, пишет EatingWell.

Салат "Цезарь": вместо гренок аппетитные жареные артишоки
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Салат "Цезарь" с хрустящими артишоками

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана муки
  • 1 большое яйцо
  • 1/2 стакана панировочных сухарей
  • 6 столовых ложек тертого сыра пармезан, также еще немного для украшения
  • 1 банка сердцевин артишоков, промытых и разрезанных пополам
  • 5 столовых ложек оливкового масла
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 1/2 зубчика чеснока, натертого
  • 1/2 чайной ложки пасты из анчоусов (по желанию)
  • Нарезанный салат ромэн
  • Свежемолотый перец по вкусу

Приготовление:

  1. Насыпьте муку в неглубокую посуду. В другой неглубокой тарелке слегка взбейте яйцо. Смешайте сухари и 4 столовые ложки пармезана в третьей неглубокой тарелке. Обсушите артишоки. Обваляйте артишоки в муке. Обмакните в яйце, давая стечь излишкам, зЗатем обваляйте в панировочных сухарях.
  2. Нагрейте 3 столовые ложки масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Добавьте артишоки и готовьте, пока они не станут хрустящими и золотистыми с обеих сторон, по 1-2 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  3. Взбейте в большой миске майонез, лимонный сок, горчицу, чеснок, пасту из анчоусов, если используете, а также оставшиеся масло и пармезан до однородной массы. Перемешайте ромэн с заправкой, пока она не покроется ею. Подавайте с хрустящими сердечками артишоков, украсив перцем и пармезаном по желанию.
Принципы приготовления салата "Цезарь"
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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