Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло

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Как проверить натуральность сливочного масла: простой способ

1:55
Еда

Сливочное масло — продукт, который в свое время был несправедливо "демонизирован" наравне со всеми животными жирами. Отголоски этого заблуждения мы видим до сих пор в виде большого количества маргарина на полках магазинов и растущей статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям. А слово "холестерин" все еще звучит как что-то страшное, чего в организме быть не должно.

Как проверить натуральность сливочного масла: простой способ
Фото: flickr.com by Dwayne Madden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Но вредность или польза масла определяется не столько тем, животное оно или растительное, сколько своим жирно-кислотным составом, текучее масло или твердое, рассказывает читателям Pravda.Ru директор по лабораторной медицине и производству лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Чтобы понять пользу или вред сливочного масла, необходимо обратиться к биохимии и вспомнить, что такое холестерин. Стараниями маркетологов и лоббистов это вещество превратилось в "страшилку", но на самом деле холестерин жизненно необходим нашему организму. Именно он входит в состав всех клеточных мембран и обеспечивает им устойчивость. Более того, в нашем теле производится до 80% от необходимой нормы, все остальное количество поступает с пищей, напоминает врач.

Сливочное масло — это производное молока, которое само по себе является невероятно полезным продуктом. Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины А, Е. Главное — употреблять качественный продукт.

"Правило большого пальца", которое позволяет отличить полезное масло от вредного, заключается в одном слове — текучесть. Ни одно масло, способное простоять с утра до вечера вне холодильника без потери формы, не может считаться полезным. К таковым относятся спред и пальмовое масло — в отличие от них, хорошее сливочное масло начнет таять. Значит это качественное масло. И его можно есть в разумных дозах", — пояснила врач.

 

Как проверить, что сливочное масло настоящее?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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