Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Спартаку" и "Зениту" выписали штрафы за то, что их болельщики скандировали оскорбления
Дмитрий Рогозин: ВСУ могут начать использовать F-16 и дальнобойные ракеты
Как показать собаке, что вы любите ее
The Outlast Trials вышел в полной версии
Ученые выяснили, что происходит с вашим телом после 7 дней без еды
Профессиональный игрок в Dota 2 Никола LeBronDota Попович похудел на 30 килограмм
Российская академия наук отозвала награду у Юлии Синеокой* после признания ее иноагентом
Врач Дианова рассказала, кому нельзя применять интервальное голодание
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепил экономику США
Итальянский свадебный суп с белой фасолью: удивите экзотикой близких

Итальянский фасолевый суп: аппетитный и ароматный

2:27
Еда

Итальянская кухня в лучшем виде: этот простой рецепт супа допускает бесчисленное множество вариаций. Эта версия включает белую фасоль для получения дополнительной клетчатки и белка, пишет EatingWell.

Итальянский фасолевый суп: аппетитный и ароматный
Фото: eatingwell.com

Итальянский свадебный суп с белой фасолью

Ингредиенты:

Фрикадельки

  • полкило фарша из индейки
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1 большое яйцо, слегка взбитое
  • 1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки
  • 2 зубчика чеснока, измельченных
  • 1 столовая ложка вустерского соуса
  • 1/2 чайной ложки измельченных семян фенхеля
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого перца
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 1/2 стакана сухого белого вина

Суп

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чашка нарезанного лука
  • 1 чашка нарезанной моркови (2 средних)
  • 1 чашка нарезанного сельдерея (2 средних стебля)
  • 4 стакана нашинкованной капусты
  • 8 чашек куриного бульона
  • 1 банка белой фасоли, промытой
  • 8 чашек крупно нарезанного салата эскарола или тонко нарезанных листьев капусты
  • 1/2 стакана натертого сыра Романо

Приготовление:

  1. Приготовление фрикаделек: смешайте в большой миске индейку, панировочные сухари, яйцо, петрушку, чеснок, вустерский соус, семена фенхеля, перец и соль. Охладите в течение 10 минут, чтобы фарш затвердел. Влажными руками сформируйте из смеси 32 фрикадельки. Нагрейте 2 чайные ложки масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте фрикадельки и готовьте, время от времени переворачивая, пока они не подрумянятся со всех сторон, 7-9 минут. Снимите с огня и добавьте вино, осторожно помешивая.
  2. Приготовление супа: нагрейте 1 столовую ложку масла в кастрюле. Добавьте лук, морковь и сельдерей и готовьте, помешивая, пока лук не станет полупрозрачным, 7-9 минут. Добавьте капусту и готовьте, помешивая, еще 5 минут. Добавьте бульон, фасоль, эскарол (или капусту), фрикадельки и сок. Доведите до кипения, уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, и варите, время от времени помешивая, пока овощи не станут мягкими, 20-25 минут.
  3. При подаче посыпьте 1 столовой ложкой тертого сыра.
Итальянский фасолевый суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
Константин Гаврилов обвинил Запад в убийстве российских пленных на Украине
Алла Пугачёва пообещала сказать всё, что она думает, если вернётся в Россию
Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк заявил о намерении ВСУ провести контрудар
KP: ИИ предложил не искать контакта с инопланетянами из-за риска последствий
Все об экстракте розы и влиянии его на кожу
Как победить тлю с помощью раствора из томатных листьев
Минобороны России заявило о поражении ангара ВСУ с боевыми катерами в Одессе
Дизайнер Макарова: “Интерьер — это не про тренды, это про самочувствие”
На Украине заявили о возможности роспуска Верховной Рады
Турецкий терминал отказался принимать нефть из России. Что дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников