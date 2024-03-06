Итальянский свадебный суп с белой фасолью: удивите экзотикой близких

Приготовление фрикаделек: смешайте в большой миске индейку, панировочные сухари, яйцо, петрушку, чеснок, вустерский соус, семена фенхеля, перец и соль. Охладите в течение 10 минут, чтобы фарш затвердел. Влажными руками сформируйте из смеси 32 фрикадельки. Нагрейте 2 чайные ложки масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте фрикадельки и готовьте, время от времени переворачивая, пока они не подрумянятся со всех сторон, 7-9 минут. Снимите с огня и добавьте вино, осторожно помешивая.
Приготовление супа: нагрейте 1 столовую ложку масла в кастрюле. Добавьте лук, морковь и сельдерей и готовьте, помешивая, пока лук не станет полупрозрачным, 7-9 минут. Добавьте капусту и готовьте, помешивая, еще 5 минут. Добавьте бульон, фасоль, эскарол (или капусту), фрикадельки и сок. Доведите до кипения, уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, и варите, время от времени помешивая, пока овощи не станут мягкими, 20-25 минут.
При подаче посыпьте 1 столовой ложкой тертого сыра.
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