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Как ускорить созревание неспелого авокадо: лайфхак от эксперта

Как сделать авокадо мягче

1:21
Еда

Знакомая для любителей авокадо проблема — покупаешь продукт, а ему еще до мягкого состояния зреть и зреть. Оказывается, можно не ждать долго, поскольку есть способ ускорить его созревание искусственно.

Как сделать авокадо мягче
Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

"Я раньше думала, что если авокадо положить вместе с бананами, то он быстрее станет мягким, однако мои подписчики подсказали мне и другие способы, один из них оказался действительно эффективным", — рассказала читателями Pravda.Ru руководитель кейтеринга "Комбо Фуршет" Ольга Ващенко.

Советы из виртуального пространства от подписчиков Ольги:

  • положить авокадо рядом с яблоком,
  • погрузить его в рис,
  • положить авокадо в пакет и убрать в теплое место на 2-3 дня,
  • завернуть в фольгу и подогреть в духовке,
  • разогреть в микроволновке, а затем поместить в холодную воду.

"Я решила провести эксперимент. Купила 3 авокадо. Один положила рядом с бананами, другой с яблоками, а третий утопила в рисе. Через 3 дня самым спелым стал авокадо, который был с яблоками. Фрукт, находившейся в компании с бананами, переспел с одной стороны. А рис вообще никак не повлиял на спелость авокадо. Он остался зеленым. Так что теперь, если нужно ускорить созревание авокадо, использую яблоки. Этот способ работает на 100%", — резюмирует Ольга.

Лайфхак для хозяек: как неспелому авокадо дозреть за 10 минут без потери вкуса!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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