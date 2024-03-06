Как ускорить созревание неспелого авокадо: лайфхак от эксперта

Как сделать авокадо мягче

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Знакомая для любителей авокадо проблема — покупаешь продукт, а ему еще до мягкого состояния зреть и зреть. Оказывается, можно не ждать долго, поскольку есть способ ускорить его созревание искусственно.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

"Я раньше думала, что если авокадо положить вместе с бананами, то он быстрее станет мягким, однако мои подписчики подсказали мне и другие способы, один из них оказался действительно эффективным", — рассказала читателями Pravda.Ru руководитель кейтеринга "Комбо Фуршет" Ольга Ващенко.

Советы из виртуального пространства от подписчиков Ольги:

положить авокадо рядом с яблоком,

погрузить его в рис,

положить авокадо в пакет и убрать в теплое место на 2-3 дня,

завернуть в фольгу и подогреть в духовке,

разогреть в микроволновке, а затем поместить в холодную воду.

"Я решила провести эксперимент. Купила 3 авокадо. Один положила рядом с бананами, другой с яблоками, а третий утопила в рисе. Через 3 дня самым спелым стал авокадо, который был с яблоками. Фрукт, находившейся в компании с бананами, переспел с одной стороны. А рис вообще никак не повлиял на спелость авокадо. Он остался зеленым. Так что теперь, если нужно ускорить созревание авокадо, использую яблоки. Этот способ работает на 100%", — резюмирует Ольга.