Врач Кашух назвала продукты, которые вызывают бессонницу

Какие продукты нельзя есть на ночь

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

От некоторых продуктов полезно воздержаться вечером — из-за них организму сложно переключиться с режима бодрствования на сон. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, какая еда мешает уснуть.

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Список продуктов, которые провоцируют бессонницу, возглавляет кофе и любая еда, содержащая кофеин.

"Кофеин стимулирует нервную систему — большинство людей чувствуют себя бодрыми даже после одной чашки кофе, чая или пары долек тёмного шоколада. Употребление кофеина полезно ограничить минимум за 6 часов до сна. Речь обо всех продуктах, в которых много этого вещества: кофеин есть во многих газированных напитках и десертах", — комментирует Екатерина Кашух.

На ужин лучше не есть острую пищу — она может вызвать расстройство желудка и изжогу. Эти симптомы лишь усилятся, когда человек ляжет спать.

Пищеварительную систему на ночь глядя не стоит перегружать жирной едой и фастфудом. Это тяжёлая пища, организму нужно больше времени, чтобы переварить её. Кроме того, продукты с высоким содержанием жиров могут спровоцировать рефлюкс. Так называется состояние, при котором кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Проще говоря, появляется изжога.

Алкоголь, вопреки распространенному мнению, тоже мешает нормальному сну.

"Алкоголь помогает расслабиться, и некоторым действительно хочется спать после употребления таких напитков. Но сон будет беспокойным и прерывистым — выспаться в итоге будет сложно", — говорит Екатерина Кашух.

Ложиться спать на голодный желудок тоже не стоит. Лучше всего на ужин есть свежие или термически обработанные овощи, нежирное мясо, рыбу или морепродукты. После такой еды не будет чувства тяжести, она быстро переварится и не помешает расслабиться и уснуть.

Ужинать нужно не позже чем за 2 часа до сна. Если чувство голода появилось позже, можно выпить немного молока или кефира, съесть кусочек сыра или пару орехов, резюмирует врач.