Почему салат из помидоров и огурцов может быть опасен? Лучше их вместе не есть, если не хотите проблем с животом

Диетолог Полина Журавлева развеяла миф о безопасности употребления в салате помидоров и огурцов. Помидоры содержат ликопин, который полезен для сердца и снижает риск онкологических заболеваний, в то время как огурцы помогают очищать организм от токсинов.
Однако их сочетание может быть опасным из-за наличия аскорбиназы в огурцах, которая разрушает витамин С в помидорах, и различия в переваривании. Хотя их употребление вместе не является преступлением, оно может вызвать вздутие живота из-за ферментации в ЖКТ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Диетолог также отметила, что некоторые лжеэксперты демонизируют сочетание огурцов и помидоров, указывая на возможность образования камней в почках и печени, но это скорее миф.
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