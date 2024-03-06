Почему салат из помидоров и огурцов может быть опасен? Лучше их вместе не есть, если не хотите проблем с животом

Диетолог Журавлёва объяснила, почему не стоит смешивать помидоры и огурцы в салате

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Полина Журавлева развеяла миф о безопасности употребления в салате помидоров и огурцов. Помидоры содержат ликопин, который полезен для сердца и снижает риск онкологических заболеваний, в то время как огурцы помогают очищать организм от токсинов.

Фото: openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Однако их сочетание может быть опасным из-за наличия аскорбиназы в огурцах, которая разрушает витамин С в помидорах, и различия в переваривании. Хотя их употребление вместе не является преступлением, оно может вызвать вздутие живота из-за ферментации в ЖКТ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Диетолог также отметила, что некоторые лжеэксперты демонизируют сочетание огурцов и помидоров, указывая на возможность образования камней в почках и печени, но это скорее миф.



