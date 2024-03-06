Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В РФ ожидают рост популярности вин местных производителей
Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин: Москве стоило ввести "намекающие" санкции против Армении
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: темпы увеличения инфляции в РФ начали снижаться
Власти РФ планируют стимулировать размещение долгосрочных вкладов в банках
Гарри Каспаров* внесён в список террористов
Во Франции выраженное падение цен на вторичную недвижимость
Роман Путин совершил пеший поход по льду Волги
Эксперт Анисимов перечислил районы Москвы с самым дешёвым и дорогим жильём
Россия сообщила ОЗХО о применении Украиной химических объектов.
Нутрициолог Шарапова: магазинный квас может быть рассадником патогенных бактерий

Чем полезен и опасен квас

1:14
Еда

Квас — это ферментированный продукт, который содержит дрожжеподобные грибы. Он помогает росту полезных бактерий в нашем организме. Также в нем содержатся витамины группы B, молочная кислота. Однако можно ли его пить в больших количествах?

Чем полезен и опасен квас
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Безопасная нома кваса в день — 1-2 стакана. Так как это продукт брожения, он полезен только абсолютно здоровым людям. Детям до трех лет этот продукт давать нельзя, предупреждает нутрициолог Юлия Шарапова.

"Точно не стоит пить людям с гастритом. Все-таки данный напиток повышает кислотность, брожение в организме происходит. Беременным, кормящим стоит воздержаться, потому что квас содержит маленький процент алкоголя", — отмечает эксперт.

Нутрициолог считает, что полезным можно считать только квас домашнего изготовления. Поскольку в магазинных продуктах содержится сахар.

"На производстве при стерилизации бутылок убиваются полезные бактерии. Уже когда этот напиток идет в массы, он теряет свои полезные качества. Так как в напитке присутствуют дрожжи, то при неправильном хранении этот напиток еще может стать опасным из-за размножения в нем патогенных организмов", — предупреждает эксперт.

Что такое настоящий квас? Польза и вред кваса для здоровья человека
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Последние материалы
Депутат Вениславский: Киев отступился от идеи привлечь в ВС Украины полмиллиона человек
Реновация в цифрах: власти Москвы сообщили число расселенных домов
Метеоролог Позднякова предупредила о сильном тумане и снеге в праздничные дни в Москве
Стоматолог Хабадзе о российских анестетиках: могут дать аллергическую реакцию
Жители Андреевки благодарят спасателей за отстоянное село от огня
Ученые заявляют, что виноград способен продлить жизнь на пять лет
Острая еда: чем полезна и кому про неё стоит навсегда забыть
Диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала чай саган-дайля от нервов
Как победить сорняки на участке
7 интересных фактов об инъекционной косметологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников