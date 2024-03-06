Нутрициолог Шарапова: магазинный квас может быть рассадником патогенных бактерий

Чем полезен и опасен квас

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Квас — это ферментированный продукт, который содержит дрожжеподобные грибы. Он помогает росту полезных бактерий в нашем организме. Также в нем содержатся витамины группы B, молочная кислота. Однако можно ли его пить в больших количествах?

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Безопасная нома кваса в день — 1-2 стакана. Так как это продукт брожения, он полезен только абсолютно здоровым людям. Детям до трех лет этот продукт давать нельзя, предупреждает нутрициолог Юлия Шарапова.

"Точно не стоит пить людям с гастритом. Все-таки данный напиток повышает кислотность, брожение в организме происходит. Беременным, кормящим стоит воздержаться, потому что квас содержит маленький процент алкоголя", — отмечает эксперт.

Нутрициолог считает, что полезным можно считать только квас домашнего изготовления. Поскольку в магазинных продуктах содержится сахар.

"На производстве при стерилизации бутылок убиваются полезные бактерии. Уже когда этот напиток идет в массы, он теряет свои полезные качества. Так как в напитке присутствуют дрожжи, то при неправильном хранении этот напиток еще может стать опасным из-за размножения в нем патогенных организмов", — предупреждает эксперт.