Куриный суп Тикка Масала: аромат Индии на вашей кухне

Этот куриный суп тикка масала по вкусу такой же, как оригинальное блюдо. Имбирь, чеснок и лук в сочетании с ароматными специями придают вкус каждому кусочку в этом блюде. Батат и шпинат придают этому согревающему супу сладость и цвет, пишет EatingWell.
Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY
Куриный суп Тикка Масала
Ингредиенты:
полкило куриных бедрышек без костей и кожи, нарезанных кусочками
1 столовая ложка специй гарам масала
1 чайная ложка молотой куркумы
1/4 чайной ложки кайенского перца
2 столовые ложки канолового масла или другого нейтрального масла
1 чашка нарезанного кубиками белого лука
1 чашка нарезанного желтого болгарского перца
3 больших зубчика чеснока, натертых на терке
1 столовая ложка тертого свежего имбиря
1/2 чайной ложки соли
4 чашки куриного бульона
1 банка измельченных помидоров в собственном соку
1 чашка нарезанной мускатной тыквы или сладкого картофеля (батата)
3/4 стакана кокосовых сливок
1 столовая ложка светло-коричневого сахара
1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма
6 чашек молодого шпината
Тонко нарезанный зеленый лук для украшения
Приготовление:
Смешайте курицу, гарам масалу, куркуму и кайенский перец в средней миске, охладите.
Нагрейте духовку, запеките курицу, затем переложите ее на тарелку.
Добавьте в кастрюлю лук и болгарский перец, варите на средне-сильном огне, время от времени помешивая, до готовности, 4-5 минут. Уменьшите огонь до среднего и добавьте чеснок, имбирь и соль. Готовьте, время от времени помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
Добавьте бульон, помидоры, тыкву (или сладкий картофель), кокосовые сливки, коричневый сахар, сок лайма, оставшуюся курицу. Доведите до кипения на сильном огне, уменьшите огонь до средне-слабого и варите, время от времени помешивая, пока суп не загустеет и курица не будет готова, около 25 минут.
Добавьте шпинат, варите около 1 минуты. При подаче украсьте зеленым луком.
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