Куриный суп Тикка Масала: аромат Индии на вашей кухне

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Тикка Масала: этот куриный суп по вкусу как известное индийское блюдо

2:16
Еда

Этот куриный суп тикка масала по вкусу такой же, как оригинальное блюдо. Имбирь, чеснок и лук в сочетании с ароматными специями придают вкус каждому кусочку в этом блюде. Батат и шпинат придают этому согревающему супу сладость и цвет, пишет EatingWell.

Тикка Масала: этот куриный суп по вкусу как известное индийское блюдо
Фото: eatingwell.com by JENNIFER CAUSEY

Куриный суп Тикка Масала

Ингредиенты:

  • полкило куриных бедрышек без костей и кожи, нарезанных кусочками
  • 1 столовая ложка специй гарам масала
  • 1 чайная ложка молотой куркумы
  • 1/4 чайной ложки кайенского перца
  • 2 столовые ложки канолового масла или другого нейтрального масла
  • 1 чашка нарезанного кубиками белого лука
  • 1 чашка нарезанного желтого болгарского перца
  • 3 больших зубчика чеснока, натертых на терке
  • 1 столовая ложка тертого свежего имбиря
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 4 чашки куриного бульона
  • 1 банка измельченных помидоров в собственном соку
  • 1 чашка нарезанной мускатной тыквы или сладкого картофеля (батата)
  • 3/4 стакана кокосовых сливок
  • 1 столовая ложка светло-коричневого сахара
  • 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма
  • 6 чашек молодого шпината
  • Тонко нарезанный зеленый лук для украшения

Приготовление:

  1. Смешайте курицу, гарам масалу, куркуму и кайенский перец в средней миске, охладите.
  2. Нагрейте духовку, запеките курицу, затем переложите ее на тарелку.
  3. Добавьте в кастрюлю лук и болгарский перец, варите на средне-сильном огне, время от времени помешивая, до готовности, 4-5 минут. Уменьшите огонь до среднего и добавьте чеснок, имбирь и соль. Готовьте, время от времени помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
  4. Добавьте бульон, помидоры, тыкву (или сладкий картофель), кокосовые сливки, коричневый сахар, сок лайма, оставшуюся курицу. Доведите до кипения на сильном огне, уменьшите огонь до средне-слабого и варите, время от времени помешивая, пока суп не загустеет и курица не будет готова, около 25 минут.
  5. Добавьте шпинат, варите около 1 минуты. При подаче украсьте зеленым луком.
Культовое Индийское Блюдо. Курица Тикка Масала
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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