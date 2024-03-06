Салат "Цезарь" с заправкой из кешью и тофу: пошаговый рецепт

В этом рецепте полезного салата смесь кешью и льняного семени заменяет масло в заправке, а приправленный тофу служит альтернативой гренкам. Кешью богаты калием и железом, но также содержат больше углеводов, чем другие орехи, пишет EatingWell.
Фото: eatingwell.com
Салат "Цезарь" с заправкой из кешью
Ингредиенты:
Заправка
1/4 стакана сырых кешью
3 столовые ложки воды
2 столовые ложки лимонного сока
2 чайные ложки льняного семени
полторы чайной ложки дижонской горчицы
1 чайная ложка пасты из анчоусов
1 чайная ложка вустерского соуса
1/2 чайной ложки чесночного порошка
⅛ чайной ложки соли
Тофу "Гренки"
1 блок сверхтвердого тофу (слить воду и нарезать кубиками)
1/4 стакана лимонного сока
1/4 стакана вустерского соуса
1 чайная ложка чесночного порошка
1 чайная ложка лукового порошка
3 чайные ложки оливкового масла
Салат
8 чашек нарезанного салата ромэн
1 чашка тонко нарезанного огурца
1/2 стакана крупно нарезанной свежей петрушки
1/4 стакана тонко нарезанного зеленого лука
30 г тертого сыра пармезан
Приготовление:
Приготовление заправки: положите кешью в небольшую миску и залейте достаточным количеством горячей воды, чтобы она покрыла их. Выдержите не менее 30 минут. Слейте воду с кешью и переложите в блендер, взбейте вместе с водой, лимонным соком, льняным семенем, горчицей, пастой из анчоусов, 1 ч. л. вустерского соуса, чесночным порошком и солью.
Тем временем приготовьте "гренки" из тофу. Взбейте в большой миске лимонный сок, вустерский соус, чесночный порошок и луковый порошок. Добавьте тофу и перемешайте. Дайте постоять 15 минут или поставьте в холодильник на срок до 2 часов. Переложите тофу на тарелку, сливая жидкость.
Нагрейте масло в большой чугунной сковороде на среднем огне. Готовьте тофу до золотистого цвета и хрустящей корочки.
Для приготовления салата: смешайте ромэн, огурец, петрушку и зеленый лук в большой миске. Добавьте заправку и перемешайте. Сверху выложите гренки из тофу и пармезан.
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