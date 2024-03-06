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Повар Катков рассказал, как правильно хранить и размораживать говядину

Как нельзя размораживать говядину: советы повара

1:09
Еда

При какой температуре хранить говядину — рассказал читателям Pravda.Ru повар Никита Катков.

Как нельзя размораживать говядину: советы повара
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, говядина должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов. Это поможет предотвратить размножение бактерий и сохранить свежесть продукта. Также не стоит оставлять говядину при комнатной температуре более чем на 2 часа.

Говядину нужно тщательно упаковывать, чтобы она не соприкасалась с другими продуктами и не теряла влагу. Можно использовать пищевую плёнку, пакет с молнией или контейнеры, отмечает эксперт.

"Если при покупке говядина уже запакована, то до использования её лучше не вскрывать. Стоит обратить внимание на дату окончания срока годности на упаковке, после вскрытия срок годности уменьшается. Если вы не используете мясо сразу после покупки, то его можно заморозить, также используя пищевую плёнку или пакеты для замораживания", — отмечает эксперт.

В морозилке можно хранить при температуре -18. а размораживать можно, как и все остальные продукты, в холодильнике, главное — не делать это под струей горячей воды или при комнатной температуре.

Как правильно хранить мясо в холодильнике
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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