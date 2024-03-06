Когда солить стейк, чтобы он остался сочным: лайфхак от шеф-повара

Количество соли влияет не только на вкус, но и на состояние готового блюда — она продлевает свежесть продуктов, помогает им сохранить форму в кипящей воде и забирает лишнюю влагу. Чтобы не испортить вкус блюда, добавлять соль нужно в определенный момент, отмечает специально для Pravda.Ru шеф-повар Beefology в гастроквартале "Три вокзала. Депо" Михаил Куценок.
Соль добавляют на разных этапах приготовления — в зависимости от блюда.
Мясной бульон нужно солить за 20-25 минут до окончания варки. Но помните, что жидкость будет выпариваться в процессе, поэтому не солите воду слишком сильно.
Тесто обычно солят перед тем, как начать замешивать — так вкус становится ярче и сбалансированнее, а еще соль улучшает текстуру выпечки, отметил шеф-повар.
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