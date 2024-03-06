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Куриный суп из колбасы, картофеля и капусты: просто и сытно

Есть дома колбаса и картофель? Тогда попробуйте приготовить этот простой суп

1:44
Еда

Нежная итальянская колбаса и картофель — основа этого простого супа. Подавайте его с ломтиками цельнозернового хлеба или гарниром для полноценного и сытного обеда или ужина, пишет EatingWell.

Есть дома колбаса и картофель? Тогда попробуйте приготовить этот простой суп
Фото: eatingwell.com

Суп из колбасы, картофеля и капусты

Ингредиенты:

  • 200 г мягкой итальянской колбасы без оболочки
  • 2 чашки нарезанного лука
  • полтора стакана нарезанного сельдерея плюс листья для украшения
  • 4 зубчика чеснока, измельченных
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров в собственном соку
  • 400 г молодого красного картофеля, разрезанного пополам
  • 4 чашки несоленого куриного бульона
  • 3/4 чайной ложки молотого перца
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 3 чашки крупно нарезанной капусты без стеблей
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • Тертый сыр пармезан для украшения

Приготовление:

  1. Готовьте колбасу в большой тяжелой кастрюле на среднем огне, часто помешивая, чтобы она раскрошилась, пока она не подрумянится, около 5 минут.
  2. Добавьте лук, сельдерей и чеснок, варите, часто помешивая, до размягчения, около 6 минут.
  3. Добавьте томатную пасту, варите, постоянно помешивая, 1 минуту.
  4. Добавьте помидоры, картофель, бульон, перец и соль. Доведите до кипения на средне-сильном огне.
  5. Варите, пока картофель не станет мягким, около 20 минут.
  6. Добавьте в суп капусту. Продолжайте варить на среднем огне, время от времени помешивая, пока капуста не станет мягкой, около 5 минут. Добавьте лимонный сок.
  7. При подаче украсьте листьями сельдерея и пармезаном. 
Проще, чем сходить в ресторан! Беру картофель и колбасу, готовлю ужин, который нравится всей семье
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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