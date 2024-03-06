Куриный суп по-мексикански: побалуйте себя экзотикой

Приготовьте этот простой суп в стиле техасско-мексиканской кухни. Замороженная смесь перца и лука добавит вкуса и сэкономит время на кухне, а черная фасоль в супе станет прекрасным источником клетчатки и белка.
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY
Техасско-мексиканский куриный суп
Ингредиенты:
1 банка помидоров в собственном соку, нарезанных кубиками
3/4 стакана замороженной смеси болгарского перца и лука
3/4 стакана замороженной кукурузы
1 чашка порезанной куриной грудки (можно приготовить на гриле либо сварить)
1 столовая ложка приправы для тако
3 стакана куриного бульона
Тортилья, порезанная на тонкие полоски
Приготовление:
Равномерно распределите помидоры по 3 банкам или герметичным контейнерам, которые можно использовать в микроволновой печи. Сверху выложите 1/4 стакана черной фасоли, 1/4 стакана смеси перца и лука, 1/4 стакана кукурузы и 1/3 стакана курицы. Насыпьте в каждую банку по 1 чайной ложке приправы для тако. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на срок до 3 дней.
Чтобы приготовить суп: добавьте в банку бульон. Разогрейте в микроволновой печи без крышки на высокой мощности. Дайте остыть в течение 5 минут. Перед подачей сверху выложите полоски тортильи.
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