Куриный суп по-мексикански: побалуйте себя экзотикой

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Техасско-мексиканский куриный суп с высоким содержанием белка

1:23
Еда

Приготовьте этот простой суп в стиле техасско-мексиканской кухни. Замороженная смесь перца и лука добавит вкуса и сэкономит время на кухне, а черная фасоль в супе станет прекрасным источником клетчатки и белка.

Техасско-мексиканский куриный суп с высоким содержанием белка
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

Техасско-мексиканский куриный суп

Ингредиенты:

  • 1 банка помидоров в собственном соку, нарезанных кубиками
  • 3/4 стакана промытой консервированной черной фасоли
  • 3/4 стакана замороженной смеси болгарского перца и лука
  • 3/4 стакана замороженной кукурузы
  • 1 чашка порезанной куриной грудки (можно приготовить на гриле либо сварить)
  • 1 столовая ложка приправы для тако
  • 3 стакана куриного бульона
  • Тортилья, порезанная на тонкие полоски

Приготовление:

  1. Равномерно распределите помидоры по 3 банкам или герметичным контейнерам, которые можно использовать в микроволновой печи. Сверху выложите 1/4 стакана черной фасоли, 1/4 стакана смеси перца и лука, 1/4 стакана кукурузы и 1/3 стакана курицы. Насыпьте в каждую банку по 1 чайной ложке приправы для тако. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на срок до 3 дней.
  2. Чтобы приготовить суп: добавьте в банку бульон. Разогрейте в микроволновой печи без крышки на высокой мощности. Дайте остыть в течение 5 минут. Перед подачей сверху выложите полоски тортильи.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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