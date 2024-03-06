Врач Фролова назвала идеальный суп, в котором собрано всё самое полезное

Какой суп является самым полезным?

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп считается одним из фундаментальных блюд в кулинарии многих стран мира. Это универсальное блюдо, способное утолить голод, согреть и восстановить силы. Вариативность ингредиентов и способов приготовления делает супы незаменимой частью национальных кухонь, отражая культурные предпочтения и диетические особенности каждого региона. Будь то богатый и питательный борщ в России, легкий мисо в Японии или ароматный фо во Вьетнаме, супы неизменно занимают центральное место на столе. От классического бульона до экзотических крем-супов, от насыщенных мясных вариантов до легких овощных — каждый вид супа может быть идеальным, но есть общие черты, которые выделяют настоящее кулинарное произведение.

Фото: https://www.flickr.com/photos/phploveme/3505904827 by by Junho Jung at Flickr from South Korea

Диетологи считают, что идеальный суп, сочетающий в себе максимум полезных для здоровья питательных веществ, — это баланс между белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Такой суп должен включать богатые белком ингредиенты, такие как:

нежирное мясо,

птица,

рыба,

бобовые,

обеспечивая строительные блоки для тканей организма и поддерживая чувство сытости на долгое время.

Углеводы, желательно медленные, такие как:

корнеплоды (картофель, морковь, свекла),

цельнозерновые крупы (гречка, киноа, перловка),

обеспечат организм энергией и станут источником клетчатки. Клетчатка улучшает пищеварение и способствует нормальной работе кишечника, предотвращает развитие множества заболеваний.

Жиры, необходимые для усвоения некоторых витаминов и поддержания здоровья клеток, желательно выбирать из растительных источников, таких как оливковое масло, или из жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, что благотворно скажется на сосудистой системе и мозговой деятельности.

Включение в суп разнообразных трав и специй, помимо улучшения вкуса, позволит обогатить блюдо дополнительными витаминами и минералами. Куркума, имбирь, чеснок и лук, например, известны своими антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Врач-терапевт, кардиолог ООО "Лахта Клиника" Людмила Фролова считает, что всем параметрам идеального супа соответствует уха.

"Уха — это не просто суп, это блюдо, корнями уходящее в древние времена, когда рыбаки на берегах холодных рек и озер варили простой, но невероятно ароматный бульон. Ее особенность заключается в простоте и глубине вкуса одновременно, что делает уху не только достойным представителем русской кулинарной традиции, но и идеальным супом на любом обеденном столе. Основным компонентом ухи всегда выступает свежая рыба, желательно отловленная непосредственно перед приготовлением. Основные ингредиенты для ухи: рыба, картофель, лук, иногда морковь. Уха из мойвы занимает особое место в ряду супов благодаря своей уникальной пользе для здоровья. Мойва, будучи небольшой морской рыбой из семейства корюшковых, на удивление богата полезными веществами и микроэлементами, которые делают её идеальным ингредиентом для приготовления питательного и здорового бульона", — отмечает врач.