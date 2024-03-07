Свинина с картофелем в духовке: очень простое в приготовлении блюдо

Свинина с картофелем в духовке — это сытное, лёгкое в приготовлении и невероятно вкусное блюдо, которое не займет много времени и сил во время приготовления. Подходит для тех, кто желает приготовить что-то вкусное и питательное без излишних хлопот.
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.
Время приготовления свинины с картофелем от kp.ru составляет около 60 минут, а калорийность на 100 граммов блюда — 248 ккал.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 400 грамм картофеля,
— 300 грамм свинины,
— 2 штучки моркови,
— 1 штука лука,
— 4 столовые ложки растительного масла,
— щепотка соли,
— щепотка перца,
— щепотка специй для мяса,
— щепотка паприки,
— пучок зелени (по желанию).
Итак, приступим к приготовлению:
Мытую свинину нарежьте небольшими кусочками.
Картофель и морковь нарежьте брусочками, лук — полукольцами.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите картофель, свинину и овощи на противень. Посолите, поперчите и добавьте специи для мяса и паприку для придания аромата и вкуса. Добавьте растительное масло и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маслом и специями.
Поставьте противень в разогретую духовку на 40-50 минут до готовности. Периодически помешивайте содержимое противня, чтобы оно равномерно пропекалось.
По желанию, посыпьте готовое блюдо мелко нарезанной зеленью для добавления свежести и аромата.
Ваша свинина с картофелем в духовке готова! Подайте ее горячей и наслаждайтесь этим вкусным и питательным блюдом вместе с семьей и друзьями.
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