Панакота с кофейным сиропом и пралине со сгущёнкой: вашим любимым точно понравится!

Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие

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Десерт панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке является изысканным и одновременно простым в приготовлении.

Фото: flickr.com by kurmanstaff is licensed under CC BY 2.0.

В отличие от традиционной рецептуры, в данном рецепте молочный пудинг готовится с использованием обычного и сгущённого молока. Это придаст панакоте нежность и идеально кремовую текстуру, а также прекрасный аромат кофе с нежными нотками орехов. Для украшения десерта можно использовать ореховое пралине и кофейный сироп.

Для приготовления панакоты от сайта "Гастроном.ру" понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

— 250 мл сгущённого молока,

— 300 мл обычного молока,

— 2 столовые ложки желатина,

— 2 чайные ложки растворимого кофе,

— 3 столовые ложки сахара.

Для пралине:

— 90 г сахарной пудры,

— 40 г фундука.

Приступим к приготовлению:

Залейте 1 столовую ложку желатина холодной кипячёной водой и оставьте его на 10 минут для набухания. В отдельной кастрюле добавьте 120 мл горячей воды, растворимый кофе (1 чайную ложку) и 1 столовую ложку сахара. Добавьте набухший желатин и почти доведите смесь до кипения. Разлейте полученную массу в 4 формочки объемом 160-180 мл и поместите их в холодильник на 1 час. Залейте оставшийся желатин водой и оставьте на 15 минут для набухания. В кастрюле смешайте обычное и сгущённое молоко и нагрейте их почти до кипения. Добавьте набухший желатин, прогрейте на медленном огне в течение 1 минуты, чтобы желатин полностью растворился, а затем остудите смесь до комнатной температуры. Вылейте молочное желе на уже охлаждённый кофейный слой и поместите формочки снова в холодильник на 1 час. Обжарьте фундук на сковороде до золотистого цвета примерно 4 минуты. Переложите обжаренные орехи на доску и мелко нарежьте их. Верните фундук в сковороду, добавьте сахарную пудру и продолжайте греть, постоянно перемешивая, в течение 2-3 минут. Остудите полученное пралине на листе бумаги и наломайте его на крупные кусочки. В небольшой ковшик добавьте оставшийся сахар, кофе (1 чайную ложку) и 1 столовую ложку воды. Доведите смесь до кипения и варите сироп на медленном огне в течение 3-4 минут. Достаньте формочки с панакотой из холодильника, погрузите их на несколько секунд до середины в горячую воду. Аккуратно переверните формочки на тарелки, полейте десерт кофейным сиропом и посыпьте его пралине. По желанию украсьте панакоту свежими ягодами или листьями мяты. Приятного аппетита!