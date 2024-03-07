Грушевый фостер: этот оригинальный десерт сможет приготовить любой мужчина

Грушевый фостер — это одно из самых простых в исполнении и при этом необычных сладких блюд. Горячая груша, пропитанная мёдом и ароматным розмарином, отлично сочетается с холодным мороженым, создавая незабываемый десерт.
Попробуйте приготовить этот десерт от бренд-шефа компании Meatbrothers Станислава Филимонова, опубликованного ТАСС, хотя бы раз, и он обязательно станет вашим фирменным блюдом.
Чтобы приготовить грушевый фостер на две порции, вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 200 г груши "конференц" (или другой твёрдый сорт груши),
— 40 г сливочного масла,
— 30 г мёда,
— 1 веточка свежего розмарина,
— 30 г сахара,
— 160 г ванильного мороженого.
Вот что нужно сделать:
Сочетание холодного мороженого с горячей грушей, карамелью и шоколадом никого не оставит равнодушным. Рекомендую приготовить этот десерт хотя бы раз, и он обязательно станет вашим фирменным.
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