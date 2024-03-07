Грушевый фостер: этот оригинальный десерт сможет приготовить любой мужчина

Грушевый фостер: удивите любимую сочетанием горячего фрукта и холодного мороженого

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Грушевый фостер — это одно из самых простых в исполнении и при этом необычных сладких блюд. Горячая груша, пропитанная мёдом и ароматным розмарином, отлично сочетается с холодным мороженым, создавая незабываемый десерт.

Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Попробуйте приготовить этот десерт от бренд-шефа компании Meatbrothers Станислава Филимонова, опубликованного ТАСС, хотя бы раз, и он обязательно станет вашим фирменным блюдом.

Чтобы приготовить грушевый фостер на две порции, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г груши "конференц" (или другой твёрдый сорт груши),

— 40 г сливочного масла,

— 30 г мёда,

— 1 веточка свежего розмарина,

— 30 г сахара,

— 160 г ванильного мороженого.

Вот что нужно сделать:

Помойте грушу, разрежьте на крупные части и удалите семена. Разложите кусочки груши и листья розмарина в небольшую форму для запекания с высокими бортами. Посыпьте их сахаром и залейте равномерно медом. Перемешайте. Нарежьте сливочное масло на кубики и распределите их по поверхности груши. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекайте в течение 30 минут. Положите порцию ванильного мороженого в креманку или пиалу, выложите горячие кусочки груши сверху и полейте сиропом, образовавшимся во время запекания. Подавайте немедленно, чтобы мороженое не растаяло.

Сочетание холодного мороженого с горячей грушей, карамелью и шоколадом никого не оставит равнодушным. Рекомендую приготовить этот десерт хотя бы раз, и он обязательно станет вашим фирменным.