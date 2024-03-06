Кесадилья с овощами: нежное гастрономическое удовольствие для любимых женщин

Кесадилья с овощами: лёгкий завтрак или ужин на 8 марта для любимой

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления кесадильи с овощами в мексиканском стиле, потребуется всего 30 минут. Женщины обязательно оценят, если представители сильного пола приготовят им такое блюдо 8 марта!

Фото: commons.wikimedia.org by Missvain is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Калорийность этого овощного блюда от сайта kp. ru составляет примерно 202 ккал на 100 грамм.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 готовые мексиканские тортильи (лепешки),

1 болгарский перец,

1 баклажан,

1 перец чили,

1 лук,

4 столовые ложки консервированной кукурузы,

50 грамм моцареллы,

1 пучок кинзы,

соль по вкусу,

растительное масло для жарки (2-3 ложки).

Приготовление

Нарежьте лук полукольцами, баклажан нарежьте кубиками, а болгарский перец мелко. Удалите семена из перца чили и также мелко нарубите. Обжарьте лук и баклажаны на небольшом количестве растительного масла до мягкости баклажанов. Добавьте два перца и продолжайте жарить еще 5 минут. Посолите и прожарьте овощи еще минуту. Выключите плиту. К овощам добавьте мелко нарезанную кинзу и натертую на крупной терке моцареллу. Перемешайте начинку и разделите её на три части. Выложите каждую часть на половину целой тортильи, затем накройте второй половинкой и придавите. Обжарьте получившиеся кесадильи на сковороде в течение 3 минуты с каждой стороны, добавив немного растительного масла.

Горячие кесадильи готовы к подаче!