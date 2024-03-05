Необычный салат "Цезарь": в основе курица и макароны

Этот восхитительный и полезный салат сочетает в себе элементы салата "Цезарь", салата с макаронами и салата с курицей. Он станет легким ужином в будний день, который готовится менее чем за 30 минут. С помощью блендера взбейте острую заправку на основе пахты, которая также отлично подойдет к салату из лосося или нута.
Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Куриный салат "Цезарь" с макаронами
Ингредиенты:
1/2 стакана нежирной пахты
1/4 стакана нежирного простого греческого йогурта
3 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
2 ч. л. дижонской горчицы
Полторы чайной ложки пасты из анчоусов
1 большой зубчик чеснока
3/4 стакана мелко натертого сыра Пармезан
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
макароны пене из цельнозерновой муки
3 чашки измельченной вареной куриной грудки
помидоры черри, разрезанные пополам
5 чашек нарезанного салата ромэн
Приготовление:
Смешайте в блендере пахту, йогурт, масло, лимонный сок, горчицу, пасту из анчоусов, чеснок, 1/2 стакана пармезана и по 1/4 чайной ложки соли и перца.
Пюрируйте на высокой скорости блендером до получения однородной массы, около 1 минуты. Отложите в сторону.
Приготовьте макароны, не добавляя соли. Слейте воду, оставив 1 стакан воды от варки.
Смешайте в большой миске макароны, курицу, помидоры, 1/4 стакана оставшейся от варки воды, добавьте соль и перец, добавьте пахтовую заправку. Накройте крышкой и охладите.
Непосредственно перед подачей добавьте салат и посыпьте оставшимся пармезаном.
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К ужину: как приготовить салат с макаронами и соусом Цезарь?
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