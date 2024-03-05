Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камила Валиева рассказала, что в ледовом шоу в Китае кататься будет только она
Влияние цвета пищи на здоровье и эмоциональное состояние: важные факторы
В ходе горного похода в Сочи спасатели МЧС дважды оказали помощь участникам Всемирного фестиваля молодежи
Анонсирован Capcom Highlights
Молодой участник Team Spirit удивил фанатов CS2 по всему миру своей стрельбой
Forbes: рекордный рост курса биткоина — плохой знак для доллара
Ученые заявляют, что язык животных будет расшифрован ИИ в ближайшие несколько лет
Оксана Самойлова помогла диско-бабушке из Сыктывкара
Эксперты рассказали, как предотвратить нападение собаки на ребенка
Необычный салат "Цезарь": в основе курица и макароны

Куриный салат "Цезарь" с макаронами: новый взгляд на привычное блюдо

1:47
Еда

Этот восхитительный и полезный салат сочетает в себе элементы салата "Цезарь", салата с макаронами и салата с курицей. Он станет легким ужином в будний день, который готовится менее чем за 30 минут. С помощью блендера взбейте острую заправку на основе пахты, которая также отлично подойдет к салату из лосося или нута.

Куриный салат "Цезарь" с макаронами: новый взгляд на привычное блюдо
Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Куриный салат "Цезарь" с макаронами

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана нежирной пахты
  • 1/4 стакана нежирного простого греческого йогурта
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
  • 2 ч.  л. дижонской горчицы
  • Полторы чайной ложки пасты из анчоусов
  • 1 большой зубчик чеснока
  • 3/4 стакана мелко натертого сыра Пармезан
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • макароны пене из цельнозерновой муки
  • 3 чашки измельченной вареной куриной грудки
  • помидоры черри, разрезанные пополам
  • 5 чашек нарезанного салата ромэн

Приготовление:

  1. Смешайте в блендере пахту, йогурт, масло, лимонный сок, горчицу, пасту из анчоусов, чеснок, 1/2 стакана пармезана и по 1/4 чайной ложки соли и перца.
  2. Пюрируйте на высокой скорости блендером до получения однородной массы, около 1 минуты. Отложите в сторону.
  3. Приготовьте макароны, не добавляя соли. Слейте воду, оставив 1 стакан воды от варки.
  4. Смешайте в большой миске макароны, курицу, помидоры, 1/4 стакана оставшейся от варки воды, добавьте соль и перец, добавьте пахтовую заправку. Накройте крышкой и охладите.
  5. Непосредственно перед подачей добавьте салат и посыпьте оставшимся пармезаном.
К ужину: как приготовить салат с макаронами и соусом Цезарь?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Полное подчинение США оборачивается для Польши пока одними убытками Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Последние материалы
Оксана Самойлова помогла диско-бабушке из Сыктывкара
Эксперты рассказали, как предотвратить нападение собаки на ребенка
"Офицеры России" выразили соболезнования родным погибшего в СВО Вячеслава Субботина
На курортах Египта уже наступило лето
Ханты-Мансийский автономный округ выводит нейросети на новый уровень
В "Зените" признались, что отношение к налогу на легионеров в РПЛ у них "категорически отрицательное"
Сорт томатов "Сибирский пируэт" очень устойчив к холодам
Павел Дуров: на фоне мирового сбоя миллионы людей зарегистрировались в Telegram
С какой скоростью ездить, чтобы сэкономить больше горючего: секрет опытных водителей
Как избежать трех ошибок при похудении и сохранить здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников