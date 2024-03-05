Необычный салат "Цезарь": в основе курица и макароны

Куриный салат "Цезарь" с макаронами: новый взгляд на привычное блюдо

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный и полезный салат сочетает в себе элементы салата "Цезарь", салата с макаронами и салата с курицей. Он станет легким ужином в будний день, который готовится менее чем за 30 минут. С помощью блендера взбейте острую заправку на основе пахты, которая также отлично подойдет к салату из лосося или нута.

Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Куриный салат "Цезарь" с макаронами

Ингредиенты:

1/2 стакана нежирной пахты

1/4 стакана нежирного простого греческого йогурта

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока

2 ч. л. дижонской горчицы

Полторы чайной ложки пасты из анчоусов

1 большой зубчик чеснока

3/4 стакана мелко натертого сыра Пармезан

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

макароны пене из цельнозерновой муки

3 чашки измельченной вареной куриной грудки

помидоры черри, разрезанные пополам

5 чашек нарезанного салата ромэн

Приготовление:

Смешайте в блендере пахту, йогурт, масло, лимонный сок, горчицу, пасту из анчоусов, чеснок, 1/2 стакана пармезана и по 1/4 чайной ложки соли и перца. Пюрируйте на высокой скорости блендером до получения однородной массы, около 1 минуты. Отложите в сторону. Приготовьте макароны, не добавляя соли. Слейте воду, оставив 1 стакан воды от варки. Смешайте в большой миске макароны, курицу, помидоры, 1/4 стакана оставшейся от варки воды, добавьте соль и перец, добавьте пахтовую заправку. Накройте крышкой и охладите. Непосредственно перед подачей добавьте салат и посыпьте оставшимся пармезаном.